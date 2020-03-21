Глобальные меры против распространения коронавируса наводят на мысль о большой учебной тревоге. В контексте общей ситуации, она вполне уместна. Допустим, вероятный потенциальный противник, – зелёные человечки с планеты Нибиру - решил извести землян, чтобы вернуть Землю на родную орбиту. Версия допустимая, поскольку природа вирусов вызывает вопросы и есть гипотеза об их внеземном происхождении.

Земная версия о производстве вирусов в лабораториях генными инженерами тоже есть и на фоне их успехов популярна. Немного о старых успехах.

В 1998 г. микробиолог-китаец Чжиюань Гонгу из Сингапура, писавший диссертацию по генной инженерии в Канаде, принял предложение компании Yorktown Technologies LP из США создать рыбок-индикаторов, которые меняли бы цвет в случае загрязнения воды. Создал. Взял аквариумных рыбок-медаки (данио), в природе живущих в реках от Индии до Китая, и приживил им гены свечения – красный от коралла и зелёный от медузы. У рыбок был лишь один недостаток – они не живут в холодной воде и пригодны только для юга США. В Японии их стали использовать по назначению, но создал их для неё в 2001 г. другой учёный из университета Тайваня. В США они стали товаром аквариумистики, но уже с приживлением как родных цветов: желтого, зеленого и красного. Впоследствии генные инженеры этим рыбкам приживили много чего интересного в ходе медицинских исследований, а любители вывели в домашних условиях оранжевых и розовых данио.

На рыбках данио не остановились. В 2007 г. в университете Сеула получили ангорского кота, который в ультрафиолетовом освещении давал красный отсвет, – ему тоже вживили ген коралла. Котятам от него тоже вживили ген свечения и к радости учёных они дали светящееся потомство. Но зачем нужны светящиеся коты корейцы не могли придумать, пока американская клиника Мэйо в штате Миннесота, ищущая лекарство от СПИД, не предложила им сделать из них индикаторы. Опыт удался: здоровый светящийся кот под синей лампой светился, а заражённый СПИД не светился или светился слабо.

Затем были у корейцев собаки для таможни, которые светились, учуяв наркотики, но их производство обходилось дорого.

Аргентинцы в 2011 г. предъявили миру корову Розиту, которой вживили молочный ген человека. Она должна была давать молоко, близкое по составу к человеческому. Китайцы на это гордо ответили, что у них уже есть 11 таких коров, но молоко пока не дотягивает до эталона. Однако ни самих коров, ни молока тогда не предъявили, зато показали свиней с генами жирных рыб (сёмги, скумбрии и других). Их получили для снижения в свинине холестерина в целях борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но в США мясо свино-рыб уже было в продаже.

Однако американцам не удалось "скрестить" крыс и кроликов, чтобы те быстрее росли. Кролики получались тупые и агрессивные, росли медленно, и проект закрыли. "Скрещивание" козы и паука было удачней – в Нидерландах в 2011 г. получили лёгкий материал, названный "Биосталь", и обладающий прочностью нити паука. Бронежилет из него держал пулю весом 2,6 г, летящую со скоростью 329 м/с, которую имею осколки ручных гранат при взрыве. Японцы в 2008 г. "воскресили" мышь, умершую в 1992 г. и пролежавшую 16 лет в холодильнике. Клетку её гена вживили живой мыши, и та родила четырёх мышат.

Это лишь некоторые успехи генной инженерии периода до Майдана и до глобальной агрессии РФ от Украины и Сирии до Центральной Африки и вмешательства в выборы в США. В 2014 г. в мировой истории произошёл однозначный поворот, что должно было отразится и на исследовательских приоритетах генной инженерии.

При таких успехах для настоящих генных инженеров написать новый вирус гриппа не сложней, чем для программистов из "Касперский" написать новый компьютерный вирус и "вакцину" от него. Особенно, учитывая тот факт, что раскопки и исследования в ХХІ веке останков людей, умерших от трёх известных пандемий – "русского гриппа" 1889-1890 гг., безымянной 1898-1990 гг. и "испанки" 1918-1920 г. показали – у них один общий штамм с вирусом H1N1, эпидемия которого была в 2009 г. под именем "свиного гриппа". Этот тип вируса был идентифицирован и выделен ещё в 1931 г. американским учёным Ричардом Шоупом. Главный его признак то, что принято называть атипичной пневмонией – больной умирает от поражения лёгких, почему богатые и кинулись покупать аппараты искусственной вентиляции лёгких.

К сожалению, это почти единственная практически полезная информация о нём. Китай формулу ДНК коронавируса опубликовал сразу, – дерзайте с вакциной, кто хочет. Но есть одна крупная проблема – его инкубационный период точно неизвестен. Считается, что он составляет от 4 до 27 суток, но это весьма условно. Есть мнение, что вирус может "спать" в человеке дольше, чуть ли не годами, а потом вдруг "проснуться" по команде оператора или другим причинам.

Эта версия вполне рабочая. Поэтому вводятся масштабные карантинные меры и звучат мнения, что пандемия может продлиться от полугода до двух лет. Никто не гарантирует, что вирус не может "проснуться" летом в жару в давно инфицированных людях. Самый известный больной "испанкой" – испанский король Альфонсо XIII, болел с мая по июль 1918 г. Поэтому медики и все правительства в ожидании: когда по-настоящему начнёт "просыпаться" вирус, поведение которого предсказать сложно.

Инициаторы "эпидемии" карантинов предполагают, что вирус уже "просыпается" или масштабно "проснётся" в ближайшие две недели. Расчёт прост – вирус "проснулся", а все на карантине и его очаги будут быстро локализованы. План логичный, если очистить его от административного идиотизма и невежества тех чиновников, которые придумали 10 сакральных пассажиров и другие глупости.

Высокая тревога из-за коронавируса имеет три главных причины.

Первая. Если вирус искусственный и используется кем-то как биологическое оружие, то срочно нужны меры против него. Вторая – если вирус естественного происхождения, то они всё равно нужны. Третья – высокая уязвимость для него цивилизации мегаполисов, основанной на разделении труда и глобальной экономике, независимо от природы вируса. Боевая это тревога или учебная – станет понятно через несколько месяцы. Но в условиях Третьей мировой войны, которую РФ ведёт с цивилизованным миром, апробация таких мер становилась всё более неизбежной и лишь вопросом времени, и оно пришло.

Вероятность того, что коронавирус имеет естественное происхождение и никем не используется как биологоческое оружие пока превалирует над военной. Но поскольку в Украине приняли самые жёсткие в Европе карантинные ограничения, жёстче они только в Китае на родине вируса, то военная версия рассматривается в закрытом режиме тоже как вероятная.

История известных пандемий гриппа показывает – его источником был и остаётся Китай. Первая пандемия 1889-1900 гг. получила название "русского гриппа" потому, что очагом её стал Петербург, но занесли его туда, вероятно, рабочие из Китая. К сожалению, информации о ней мало, прежде всего потому, что в тот момент не осознавали сути этого события. По "испанке" данных больше и исследователи её истории всё чаще приходят к выводу, что разносчиками стали американские солдаты, высадившиеся в Европе в апреле 1918 г., которых инфицировали китайские рабочие-строители в США. Данные по США её, вроде, подтверждают. Косвенно её подтверждают и данные по Российской империи, куда с января 1915 г. по апрель 1917 г. было организованно завезено по железной дороге 159 972 рабочих из Китая из-за нехватки мужчин в связи с мобилизацией на фронт. Временное правительство ввоз китайцев запретило, но не смогло вернуть их на родину, и многие из них вскоре оказались безработными. Около 70 тыс. китайцев нанялись в Красную армию ради еды. Эти китайцы и могли стать источником "испанки" в РСФСР, которая, вместе с другими болезнями убила больше, чем гражданская война. Официально от "испанки" в марте 1919 г. умер Яков Свердлов, который помимо высоких советских должностей имел прозвище "записная книжка Ленина" за свою феноменальную память.

В Великобритании и во Франции произошло то же самое – пик эпидемии пришёлся на лето-осень 1918 г., но это скрыли из соображений военной безопасности. В отличие от нейтральной Испании, в странах Антанты стали писать об эпидемии только с декабря, после заключения 11 ноября мира в Компьене. Летом-осенью линия фронта была надёжным карантинным забором для стран Тройственного союза, но когда им вернули пленных, то те принесли грипп в Австрию, Германию и другие страны. В результате эпидемия в Европе продлилась до декабря 1920 г. По поздним оценкам историков от неё умерло от 17 до 50 млн. человек, тогда как от боевых действий на всех фронтах погибло около 28 млн. человек. Но историки преувеличивают, а медицинская статистика вообще вторая по недостоверности статистика после советской.

Обвинять китайцев в преднамеренном распространении гриппа во все пандемии также бессмысленно, как испанцев и других европейцев в умышленном заражении болезнями коренного населения Америки. Европейцы тоже получили от них болезни, включая иную форму сифилиса, к которой у них не было устоявшегося иммунитета. Обмен болезнями непроизвольный спутник глобализации, в отличие от обмена знаниями и товарами.

По аналогии с "испанкой", а также если принять версию о способности коронавируса "спать" долго, то эпидемия может продлится год и даже два. Соответственно и карантин во многих странах затянется, но жёсткие ограничения будут сняты. Затянется не столько по медицинским, как по военно-политическим причинам. Особенно, если выяснится, что к распространению вируса причастны жители планеты Нибиру.

Назову некоторые. Прежде всего, карантин закрывает для ЕС дискуссию принимать или нет беженцев из Азии и Африки. Конгресс США тоже не сможет отказывать Трампу или другому президенту в выдаче денег на строительство стены на границе с Мексикой. Эрдоган не сможет давить на ЕС беженцами, Ле Пен не сможет пугать ими французов, и ещё много кто чего не сможет. Только одной этой причины достаточно, чтобы продлить карантин на год-два. Беженцев, разумеется, принимать будут, но очень дозировано, кафе откроют, и Шенген в ЕС восстановят. Украина в Шенгене останется, а вот гражданам РФ в ЕС станет попасть очень сложно, даже имея украинский паспорт с пропиской в Крыму.

Вторая причина – Третья мировая война с РФ входит в свою решающую фазу. Но так как войну никто официально не объявляет, то карантин ограждает территорию ничуть не хуже линии окопов. Есть даже преимущество – не надо копать окопы и много чего можно не делать. Для любителей посмотреть на "Солсберецкий шпиль" с "Новичком" в кармане жизнь сильно осложнится. Похоже, в Москве крупно ошиблись, когда вообразили себя корифеями гибридной войны, ассиметричных ударов и "референдумов" за две недели под дулом автомата.

Третья причина – "Раша гудбай", "Геть від Москви", "Прощай немытая Россия" и т.д. Команда Порошенко пять лет пыталась закрыть границу с РФ, свернуть с ней торговлю и прекратить всякое транспортное сообщение, кроме как через газовую трубу в ЕС. За что некоторые её тоже ругали. Теперь не только самолёты в Москву не летают, но и поезда не ходят. Из ЕС в РФ тоже мало что долетает и по обоюдному согласию сторон. Польско-российская транспортная война, как и российско-украинская транзитная война получили неожиданное продолжение. На войне как на войне – торговля прекращается и гастроли артистов тоже. Постоянное нытью Москвы, что она кормит Европу и всех газом, нефтью и прочим, что её грабит НАТО, и прочее всем тоже надело. Всё, карантин от коронавируса и Московии.

Карантин будет долгим, до полной победы, и в поездах из Москвы, как в фильме "17 мгновений весны", пока будут ездить только шпионы и дипломаты.

Одним из результатов карантина станет падение корон с голов во многих странах, в том числе и в Украине. Желающих натянуть себе на голову корону победителя коронавируса уже обнаружилось изрядно. Некоторые стали заявлять даже разные "комитеты спасения" от коронавируса с собой во главе, а некоторые делиться планами комендантского часа с патрулями, ловящими вирус на улицах. Пока всех превзошёл харьковский мэр Геннадий Кернес, заявив, что он сделал для города столько, что Харьков без него невозможен. Не знаю, кто превзойдёт в самоуверенности Кернеса, но знаю, что Харьков переживёт его уход совершенно спокойно. Большие и малые короны ещё будут валяться на земле не только в Украине, и мало кто захочет их поднять и водрузить себе на голову.

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