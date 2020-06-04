Коронавирус вдруг с новой силой ударил по Украине: статистика Минздрава на 4 июня

По состоянию на утро четверга, 4 июня, в Украине официально зарегистрировали 25 411 случаев инфицирования коронавирусом.

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За минувшие сутки в стране было выявлено 588 новых зараженных. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте СНБО, такую же информацию озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 747 человек (+12 за сутки), выздоровели 11 042 пациента (+602).

Коронавирус в Украине не утихает

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали во Львовской области – 85 и в Киеве – 77.

Всего случаев подтверждено:

Винницкая обл. – 1077 (677 выздоровели);

Волынская обл. – 986 (294 выздоровели);

Днепропетровская обл. – 957 (349 выздоровели);

Донецкая обл. – 174 (109 выздоровели);

Житомирская обл. – 833 (474 выздоровели);

Закарпатская обл. – 1257 (524 выздоровели);

Запорожская обл. – 469 (269 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. – 1491 (887 выздоровели);

г. Киев – 3210 (849 выздоровели);

Киевская обл. – 1673 (472 выздоровели);

Кировоградская обл. – 526 (409 выздоровели);

Луганская обл. – 51 (41 выздоровел);

Львовская обл. – 1915 (490 выздоровели);

Николаевская обл. – 295 (182 выздоровели);

Одесская обл. – 933 (290 выздоровели);

Полтавская обл. – 272 (253 выздоровели);

Ривненская обл. – 1905 (1019 выздоровели);

Сумская обл. – 177 (147 выздоровели);

Тернопольская обл. – 1220 (958 выздоровели);

Харьковская обл. – 1166 (471 выздоровел);

Херсонская обл. – 179 (161 выздоровел);

Хмельницкая обл. – 497 (276 выздоровели);

Черкасская обл. – 429 (327 выздоровели);

Черновицкая обл. – 3481 (1051 выздоровел);

Черниговская обл. – 238 (63 выздоровели).

Статистика по коронавирусу в Украине на 4 июня Минздрав

Данные по заболеваемости с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма отсутствуют.

В Минздраве отмечают, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 июня поступило 1162 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала 2020 года – 62 300.

Статистика по коронавирусу в Украине на 4 июня ЦОЗ

В ЦОЗ добавляют, что всего в Украине 392 316 образцов исследовано методом ПЦР и 29 533 – методом ИФА.

В общем заболели 1829 детей и 4888 медиков. На амбулаторном лечении 17 674 пациентов, из них 1532 ребенка и 3965 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7737 человек, из них 297 детей и 923 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 297 человек, в том числе один ребенок и 28 медиков.

Среди людей, которые выздоровели, 2634 медработника и 784 ребенка. 38 медиков умерли от осложнений COVID-19.

Статистика по коронавирусу в Украине на 4 июня covid19.rnbo.gov.ua

Статистика по коронавирусу в Украине на 4 июня

Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 июня в Украине ослабят карантинные меры. Заведения общественного питания заработают без ограничений, восстановят внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – международное.