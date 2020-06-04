Коронавирус вдруг с новой силой ударил по Украине: статистика Минздрава на 4 июня

По состоянию на утро четверга, 4 июня, в Украине официально зарегистрировали 25 411 случаев инфицирования коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

За минувшие сутки в стране было выявлено 588 новых зараженных. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте СНБО.

Известно, что всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 747 человек (+12 за сутки), выздоровели 11 042 пациента (+602).

Коронавирус в Украине не утихает

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали во Львовской области – 83 и в Киеве – 77.

Традиционно, данные по заболеваемости с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма отсутствуют.

Статистика по коронавирусу в Украине на 4 июня

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 июня в Украине ослабят карантинные меры. Заведения общественного питания заработают без ограничений, восстановят внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – международное.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!