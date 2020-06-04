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4 июня • обновлено в 08:58
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Коронавирус вдруг с новой силой ударил по Украине: статистика Минздрава на 4 июня

1.3т
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По состоянию на утро четверга, 4 июня, в Украине официально зарегистрировали 25 411 случаев инфицирования коронавирусом.

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За минувшие сутки в стране было выявлено 588 новых зараженных. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте СНБО.

Известно, что всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 747 человек (+12 за сутки), выздоровели 11 042 пациента (+602).

Коронавирус в Украине не утихает

Коронавирус в Украине не утихает

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали во Львовской области – 83 и в Киеве – 77.

Традиционно, данные по заболеваемости с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма отсутствуют.

Статистика по коронавирусу в Украине на 4 июня

Статистика по коронавирусу в Украине на 4 июня

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Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 июня в Украине ослабят карантинные меры. Заведения общественного питания заработают без ограничений, восстановят внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – международное.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
вирус Министерство здравоохранения
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