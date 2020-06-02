КПВВ не остановят коронавирус с Донбасса – Тука

Контроль, который планируют осуществлять на КПВВ вдоль линии разграничения на Донбассе, не может гарантировать нераспространение коронавируса.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. "Я не являюсь медиком, но знаю, что измерение температуры – это фикция, это не про что. Ведь, по данным ВОЗ, порядка 80% людей на земном шаре переносят коронавирус без внешних признаков", – заметил он.

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"Проводить тесты прямо на КПВВ – это тоже бред. Поэтому я не вижу, каким образом можно усилить контроль за наличием этой болезни у людей, которые пересекают линию разграничения", – заявил Тука.

Вместе с тем он подчеркнул, что ограничительные меры, которые действовали на КПВВ до ослабления карантина, были неоправданно жесткими.

"Люди, которые попали на оккупированную территорию наведать родственников или родителей, не имели возможности вернуться. И наоборот – люди, выехавшие с оккупированной территории на 2-3 дня на подконтрольную территорию, не могли вернуться в ту же Авдеевку или в Донецк. Это абсолютно ненормальная ситуация", – сказал Тука.

Напомним, на линии разграничения на Донбассе готовят к возобновлению работы КПВВ. Открытие запланировано на 10 июня.

При этом, глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай считает, что процесс открытия КПВВ "Станица Луганская" следует немного отложить в связи с большим количеством случаев заболевания COVID-19 на неподконтрольной территории области.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, Гайдай встретился с заместителем представителя Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев Ноэль Калхуном, в ходе встречи обсуждалось открытие пункта пропуска.

"Единственным исключением являются 350 детей с неподконтрольной территории, которые будут сдавать у нас ВНО. Детям будет сделан анализ и температурный скрининг", - подчеркнул глава ОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 29 мая 66 пунктов пропуска на государственной границе возобновили работу.

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