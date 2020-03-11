Коронавирус не должен стать причиной массовой паники, поскольку, как и большинство болезней, поддается лечению и уже достаточно исследован.

Об этом идет речь в материале "Голоса Америки". Автор привел главные факты об инфекции и аргументы против страха.

Что важно знать

1. Статистика подтвержденных случаев заражения в мире, количество пациентов, погибших и тех, кто выздоровел после COVID-19, отслеживается и постоянно обновляется (чтобы посмотреть карту, доскролльте новость до конца).

Коронавирус – не приговор: пять причин не впадать в панику

2. В группе высокого риска смерти от коронавируса – люди старше 60 лет, пациенты с диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистыми болезнями, хроническая респираторной болезнью и раком. В то же время, шансы заразиться есть у всех независимо от возраста.

3. Дети и подростки легче переживают болезнь – только 2,5% инфицированных моложе 19 лет, имели тяжелое или критически тяжелое (0,2% случаев) протекание болезни. Случаев смерти детей до 10 лет нет.

4. Мужчины и женщины имеют одинаковые шансы заразиться, однако смертность из-за COVID-19 среди женщин ниже, чем среди мужчин – 2,8% против 4,7%. При рождении ребенка вирус невсегда передается.

5. Самые распространенные симптомы подтвержденных случаях заболевания: лихорадка – повышенную температуру фиксировали почти 90% случаев. Далее следует сухой кашель - 70% случаев, в трети случаев – усталость и выработки мокроты. Другие симптомы включают одышку, воспаление горла, головная боль, боль в мышцах или суставах, озноб.

Причины не паниковать

1. 80% инфицированных имеют легкое или умеренное протекания болезни, включая пневмонию, и выздоравливают.

2. Бессимптомно заражения практически не происходит. У большинства пациентов, в которых фиксировали заражения, симптомы болезни все равно появлялись.

3. Чтобы обезопаситься от коронавируса, эксперты советуют тщательно мыть руки с мылом под проточной водой по крайней мере 20 секунд и использовать бумажные полотенца, а если доступа к этому нет, то использовать антисептик для рук с по крайней мере 60% спирта.

4. По мнению врачей, чем дольше продлится вспышка коронавируса, тем больше уменьшаться смертность и появится больше опыта лечения.

5. Определять коронавирус становится с каждым днем легче. К примеру, китайская биотехнологическая компания утверждает, что разработала тест, который может обнаружить болезнь даже до появления симптомов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер Китая Си Цзиньпин впервые посетил мегаполис Ухань с момента вспышки коронавируса и заявил: "Распространение болезни практически остановлено".

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