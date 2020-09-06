Коронавирус поразил еще более 2 тыс. украинцев за сутки: статистика Минздрава на 6 сентября

Украина в последнее время бьет рекорды по количеству новых случаев COVID-19.

По состоянию на утро воскресенья, 6 сентября, в Украине официально подтверждены 135 894 случая коронавирусной инфекции. Из них 2107 – выявлены за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли 2846 человек (+35 за сутки), а 62 227 пациентов (+578) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего новых заражений зафиксировано в Киеве – 240, Львовской области – 188, Ивано-Франковской – 176, Тернопольской – 158, Черновицкой – 151, Харьковской – 141.

Карта распространения коронавируса в Украине. СНБО

Напомним, что данные по заболеваемости коронавирусом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствуют.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине. СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина за прошедшие сутки, 5 сентября, стала одним из лидеров по количеству новых случаев COVID-19 – заняла в этом рейтинге третье место после Франции и России. При этом в соответствующем списке стран и территорий на планете она оказалась на 12-м месте.

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