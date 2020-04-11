Коронавирус с новой силой ударил по Украине и миру: статистика на 11 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус с новой силой ударил по миру и Украине – всего заразились уже более 1,6 млн человек. В нашей стране количество больных достигло отметки 2203.

Из-за вспышки вируса в нескольких областях предложили ввести комендантский час, а Черновицкая область ушла на два дня на особый режим – закрыли все, включая продуктовые магазины.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус продолжил атаку на мир и Украину

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине заразились коронавирусом 2203 человека. Умерли 69 и еще 61 удалось вылечиться.

В США заразились уже более 500 тысяч человек, страна остается лидером по количеству больных.

Всего COVID-19 заразились уже более 1 699 631 человек. Количество летальных случаев от коронавируса во всем мире составило более 102 тысяч человек.

Лидером по количеству смертей является Италия – 18,849. За ней идут США – 18 747, Испания – 16 081, Франция – 13 197, замыкает первую пятерку Великобритания – 8 958.

Главное за 11 апреля

08:30 – В США побили антирекорд смертности от коронавируса – за прошедшие сутки от COVID-19 там скончались более 2,1 тысяч человек.

08:12 – Студия "Квартал 95" высмеяла мировых лидеров за их реакцию на распространение коронавируса COVID-19. На видео лидеры государств якобы переписываются в чате со Всемирной организацией здравоохранения и отвечают на ее вопросы.

07:33 – 30% украинцев имеют иммунитет против коронавируса, при этом 80% населения вообще не ощущает или в легкой форме переносит инфекцию. Такое обнадеживающее заявление сделала украинский биолог Надежда Жолоба.

02:20 – В Москве возле больниц выстроились огромные очереди из машин скорой помощи. Соответствующие кадры 10 апреля были опубликованы в соцсетях. Пользователи предположили, что в больницах не успевают принимать больных коронавирусом.

01:37 – Кривая вспышки коронавируса в Италии достигла пика и начала опускаться, но расслабляться пока рано. Необходимо думать о втором этапе и сдерживать распространение инфекции, заявил глава Высшего медицинского института страны Сильвио Брусаферро на пресс-конференции 10 апреля.

00:51 – В Черновицкой области 10 апреля подтверждены еще 30 случаев коронавируса. "По состоянию на сегодняшний вечер мы имеем 409 случаев", – приводит "Интерфакс-Украина" слова главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука.