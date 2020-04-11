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11 апреля • обновлено в 08:28
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Коронавирус с новой силой ударил по Украине и миру: статистика на 11 апреля. Постоянно обновляется

12.5т
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Коронавирус с новой силой ударил по миру и Украине – всего заразились уже более 1,6 млн человек. В нашей стране количество больных достигло отметки 2203.

Из-за вспышки вируса в нескольких областях предложили ввести комендантский час, а Черновицкая область ушла на два дня на особый режим – закрыли все, включая продуктовые магазины.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус продолжил атаку на мир и Украину

Коронавирус продолжил атаку на мир и Украину

Коронавирус с новой силой ударил по Украине и миру: статистика на 11 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус с новой силой ударил по Украине и миру: статистика на 11 апреля. Постоянно обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине заразились коронавирусом 2203 человека. Умерли 69 и еще 61 удалось вылечиться.

  • В США заразились уже более 500 тысяч человек, страна остается лидером по количеству больных.

  • Всего COVID-19 заразились уже более 1 699 631 человек. Количество летальных случаев от коронавируса во всем мире составило более 102 тысяч человек.

  • Лидером по количеству смертей является Италия – 18,849. За ней идут США – 18 747, Испания – 16 081, Франция – 13 197, замыкает первую пятерку Великобритания – 8 958.

Коронавирус с новой силой ударил по Украине и миру: статистика на 11 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус с новой силой ударил по Украине и миру: статистика на 11 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус с новой силой ударил по Украине и миру: статистика на 11 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус с новой силой ударил по Украине и миру: статистика на 11 апреля. Постоянно обновляется

Главное за 11 апреля

08:12 – Студия "Квартал 95" высмеяла мировых лидеров за их реакцию на распространение коронавируса COVID-19. На нем лидеры государств якобы переписываются в чате со Всемирной организацией здравоохранения и отвечают на ее вопросы.

07:33 – 30% украинцев имеют иммунитет против коронавируса, при этом 80% населения вообще не ощущает или в легкой форме переносит инфекцию. Такое обнадеживающее заявление сделала украинский биолог Надежда Жолоба.

02:20 – В Москве возле больниц выстроились огромные очереди из машин скорой помощи. Соответствующие кадры 10 апреля были опубликованы в соцсетях. Пользователи предположили, что в больницах не успевают принимать больных коронавирусом.

01:37 – Кривая вспышки коронавируса в Италии достигла пика и начала опускаться, но расслабляться пока рано. Необходимо думать о втором этапе и сдерживать распространение инфекции, заявил глава Высшего медицинского института страны Сильвио Брусаферро на пресс-конференции 10 апреля.

00:51 – В Черновицкой области 10 апреля подтверждены еще 30 случаев коронавируса. "По состоянию на сегодняшний вечер мы имеем 409 случаев", – приводит "Интерфакс-Украина" слова главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
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Киевлянин Злой
Киевлянин Злой
Только у меня в подъезде окол 20 человек больны, а по Киеву не менее 30000 а эта власть клоунская все сказки нам раскатывает! На кол землю, на кол квартал, даёшь бунт! Всех на кол!!!
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Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2203.

    Вылечились: 61. Умерли: 69.

  • В мире заболели более 1,6 миллиона человек, погибли – более 100 тысяч.

  • COVID-19 "невыгодно" быстро убивать людей: инфекционист раскрыл неожиданный нюанс.

  • Кличко пообещал, что в Киеве не будут вводить комендантский час.

  • СБУ открыла уголовное производство против властей Николаевщины, где еще не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

  • В Израиле ожидают через 90 дней выпуск полноценной вакцины от COVID-19.

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