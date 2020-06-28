Коронавирус появился в ЕС задолго до вспышки в Ухане: ученые сделали новое открытие

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружили в образцах сточных вод Барселоны, взятых в марте 2019 года. Ученые считают, что на протяжении года врачи там ошибочно диагностировали грипп у пациентов с COVID-19.

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Об этом говорится в работе ученых Барселонского университета, опубликованной на портале medRxiv, передает "Рамблер".

Анализ показал, что в образцах в период с января 2018 года по декабрь 2019 года присутствует генетический материал нового коронавируса. Это означает, что вирус незаметно циркулировал в ЕС несколько месяцев до начала эпидемии в Ухане.

"SARS-CoV-2 был обнаружен в канализационных сточных водах Барселоны задолго до объявления первого случая COVID-19. Это указывает на наличие инфекции среди населения до того, как был зарегистрирован первый импортированный случай", – заявили ученые.

Отмечается, что все образцы были отрицательными на наличие геномов SARS-CoV-2, за исключением образцов от 12 марта 2019 года, где уровни SARS-CoV-2 были очень низкими, но явно положительными.

"Инфицированным COVID-19 могли ошибочно поставить диагноз грипп при первичной медицинской помощи, что способствовало передаче инфекции", – сообщил Альберт Бош, президент Испанского общества вирусологов.

Исследователи пришли к выводу, что вирус сохраняется в экскрементах человека, поэтому регулярные пробы сточных вод позволят контролировать эпидемиологическую обстановку. Большое количество генома коронавируса присутствует в кале, который впоследствии попадает в сточные воды.

"В случае Барселоны обнаружение распространения SARS-CoV-2 за месяц позволило бы улучшить нашу реакцию на пандемию", – добавил Альберт Бош.

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