Коронавирус поразил еще более 4,7 тыс. украинцев за сутки: статистика Минздрава на 11 октября
По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, в Украине официально подтверждены 261 304 случая коронавирусной инфекции. Из них 4768 – выявлены за минувшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли 4972 человека (+85 за сутки), а 113 507 пациентов (+937) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию на брифинге озвучил и глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Больше всего новых заражений зафиксировано в Харьковской области – 593, городе Киев – 502, Хмельницкой области – 328, Житомирской – 302, Ривненской – 234, Сумской – 229 и Тернопольской – 208.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область – 7569 случаев;
Волынская область – 9645 случаев;
Днепропетровская область – 8781 случай;
Донецкая область – 5649 случаев;
Житомирская область – 8326 случаев;
Закарпатская область – 10 850 случаев;
Запорожская область – 5461 случай;
Ивано-Франковская область – 15 197 случаев;
Кировоградская область – 1304 случая;
г. Киев – 27 497 случаев;
Киевская область – 11 096 случаев;
Львовская область – 22 588 случаев;
Луганская область – 1826 случаев;
Николаевская область – 4546 случаев;
Одесская область – 16 605 случаев;
Полтавская область – 4377 случаев;
Ривненская область – 14 493 случаи;
Сумская область – 6862 случая;
Тернопольская область – 15 798 случаев;
Харьковская область – 24 445 случаев;
Херсонская область – 1892 случая;
Хмельницкая область – 8792 случая;
Черновицкая область – 16 319 случаев;
Черкасская область – 5598 случаев;
Черниговская область – 5518 случаев.
Напомним, что информация по заболеваемости коронавирусом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствует.
По данным Минздрава, за время пандемии в Украине поведено 2 582 768 тестирований методом ПЦР. Кроме этого, по состоянию на утро 11 октября в Центр общественного здоровья поступило 4457 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 329 371 сообщение о подозрении на COVID-19.
На брифинге Степанов заявил, что сейчас в Украине наихудшая ситуация с заполненностью больничных коек наблюдается в Донецкой, Луганской и Одесской областях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
10 октября в украинские больницы было госпитализировано еще 990 человек с коронавирусом, что стало рекордом за все время пандемии в стране. Также был установлен рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки – 108.
Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская предположила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом и другими острыми респираторными заболеваниями в Украине будет ухудшаться, поэтому к этому должны быть готовы как больницы, так и лаборатории.
Минздрав показал загруженность больниц из-за коронавируса – в четырех областях Украины больными COVID-19 уже занято более 70% коек.
Тем временем некоторые СМИ, ссылаясь на источники в ОПУ, заявили, что в Украине после 12 октября якобы могут ужесточить карантин из-за резкого ухудшения показателей по COVID-19.