Коронавирус поразил еще более 4,7 тыс. украинцев за сутки: статистика Минздрава на 11 октября

Марина Лисничук Общество 08:39, 11.10.2020 Обновлено: 16:47, 11.10.2020

По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, в Украине официально подтверждены 261 304 случая коронавирусной инфекции. Из них 4768 – выявлены за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли 4972 человека (+85 за сутки), а 113 507 пациентов (+937) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию на брифинге озвучил и глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Больше всего новых заражений зафиксировано в Харьковской области – 593, городе Киев – 502, Хмельницкой области – 328, Житомирской – 302, Ривненской – 234, Сумской – 229 и Тернопольской – 208.

Данные по COVID-19 в Украине на 11 октября.
СНБО

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область – 7569 случаев;

  • Волынская область – 9645 случаев;

  • Днепропетровская область – 8781 случай;

  • Донецкая область – 5649 случаев;

  • Житомирская область – 8326 случаев;

  • Закарпатская область – 10 850 случаев;

  • Запорожская область – 5461 случай;

  • Ивано-Франковская область – 15 197 случаев;

  • Кировоградская область – 1304 случая;

  • г. Киев – 27 497 случаев;

  • Киевская область – 11 096 случаев;

  • Львовская область – 22 588 случаев;

  • Луганская область – 1826 случаев;

  • Николаевская область – 4546 случаев;

  • Одесская область – 16 605 случаев;

  • Полтавская область – 4377 случаев;

  • Ривненская область – 14 493 случаи;

  • Сумская область – 6862 случая;

  • Тернопольская область – 15 798 случаев;

  • Харьковская область – 24 445 случаев;

  • Херсонская область – 1892 случая;

  • Хмельницкая область – 8792 случая;

  • Черновицкая область – 16 319 случаев;

  • Черкасская область – 5598 случаев;

  • Черниговская область – 5518 случаев.

За сутки в Украине диагноз COVID-19 подтвердился еще в 4768 человек.
МОЗ

Напомним, что информация по заболеваемости коронавирусом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствует.

Ситуация по заболеваемости COVID-19 в регионах Украины.
СНБО

По данным Минздрава, за время пандемии в Украине поведено 2 582 768 тестирований методом ПЦР. Кроме этого, по состоянию на утро 11 октября в Центр общественного здоровья поступило 4457 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 329 371 сообщение о подозрении на COVID-19.

На брифинге Степанов заявил, что сейчас в Украине наихудшая ситуация с заполненностью больничных коек наблюдается в Донецкой, Луганской и Одесской областях.

Данные по распространению COVID-19 за 14 последних дней в Украине
Динамика количества подтвержденных активных больных за 14 последних дней в Украине и региональное распределение подозрений на COVID-19
Региональное распределение больных COVID-19 в Украине
Региональное распределение умерших от COVID-19 в Украине за сутки 10 октября

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 10 октября в украинские больницы было госпитализировано еще 990 человек с коронавирусом, что стало рекордом за все время пандемии в стране. Также был установлен рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки – 108.

  • Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская предположила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом и другими острыми респираторными заболеваниями в Украине будет ухудшаться, поэтому к этому должны быть готовы как больницы, так и лаборатории.

  • Минздрав показал загруженность больниц из-за коронавируса – в четырех областях Украины больными COVID-19 уже занято более 70% коек.

  • Тем временем некоторые СМИ, ссылаясь на источники в ОПУ, заявили, что в Украине после 12 октября якобы могут ужесточить карантин из-за резкого ухудшения показателей по COVID-19.

Комментировать
Общество

Смотрите также

СМИ предрекли Украине очереди на кладбищах из-за COVID-19

В центре Киева устроили автопробег с криками "Карабах!" и стрельбой. Фото и видео

Верещук записала новое видео с зонтом и "отрастила" себе руку

"Слуги" предложили закупить вакцину от COVID-19 у россиян

Куратор спецоперации с "вагнеровцами": все было готово, они бы сели 100%