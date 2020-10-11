Коронавирус поразил еще более 4,7 тыс. украинцев за сутки: статистика Минздрава на 11 октября

По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, в Украине официально подтверждены 261 304 случая коронавирусной инфекции. Из них 4768 – выявлены за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли 4972 человека (+85 за сутки), а 113 507 пациентов (+937) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию на брифинге озвучил и глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Больше всего новых заражений зафиксировано в Харьковской области – 593, городе Киев – 502, Хмельницкой области – 328, Житомирской – 302, Ривненской – 234, Сумской – 229 и Тернопольской – 208.

Данные по COVID-19 в Украине на 11 октября. СНБО

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область – 7569 случаев;

Волынская область – 9645 случаев;

Днепропетровская область – 8781 случай;

Донецкая область – 5649 случаев;

Житомирская область – 8326 случаев;

Закарпатская область – 10 850 случаев;

Запорожская область – 5461 случай;

Ивано-Франковская область – 15 197 случаев;

Кировоградская область – 1304 случая;

г. Киев – 27 497 случаев;

Киевская область – 11 096 случаев;

Львовская область – 22 588 случаев;

Луганская область – 1826 случаев;

Николаевская область – 4546 случаев;

Одесская область – 16 605 случаев;

Полтавская область – 4377 случаев;

Ривненская область – 14 493 случаи;

Сумская область – 6862 случая;

Тернопольская область – 15 798 случаев;

Харьковская область – 24 445 случаев;

Херсонская область – 1892 случая;

Хмельницкая область – 8792 случая;

Черновицкая область – 16 319 случаев;

Черкасская область – 5598 случаев;

Черниговская область – 5518 случаев.

За сутки в Украине диагноз COVID-19 подтвердился еще в 4768 человек. МОЗ

Напомним, что информация по заболеваемости коронавирусом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствует.

Ситуация по заболеваемости COVID-19 в регионах Украины. СНБО

По данным Минздрава, за время пандемии в Украине поведено 2 582 768 тестирований методом ПЦР. Кроме этого, по состоянию на утро 11 октября в Центр общественного здоровья поступило 4457 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 329 371 сообщение о подозрении на COVID-19.

На брифинге Степанов заявил, что сейчас в Украине наихудшая ситуация с заполненностью больничных коек наблюдается в Донецкой, Луганской и Одесской областях.

Данные по распространению COVID-19 за 14 последних дней в Украине

Динамика количества подтвержденных активных больных за 14 последних дней в Украине и региональное распределение подозрений на COVID-19

Региональное распределение больных COVID-19 в Украине

Региональное распределение умерших от COVID-19 в Украине за сутки 10 октября

Как сообщал OBOZREVATEL: