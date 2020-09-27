Коронавирус поразил еще более 3 тыс. украинцев за сутки: статистика Минздрава на 27 сентября
По состоянию на утро воскресенья, 27 сентября, в Украине официально подтверждены 198 634 случая коронавирусной инфекции. Из них 3130 – выявлены за минувшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли 3959 человек (+56 за сутки), а 87 882 пациента (+1009) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию на брифинге озвучил и глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Больше всего новых заражений зафиксировано в Харьковской области – 494, городе Киев – 323, Днепропетровской области – 167, Львовской – 148, Киевской – 143, Одесской – 142, Ивано-Франковской и Тернопольской – по 123.
Сейчас коронавирусную болезни выявлено:
Винницкая область – 5900 случаев;
Волынская область – 7632 случая;
Днепропетровская область – 5285 случаев;
Донецкая область – 3016 случаев;
Житомирская область – 5656 случаев;
Закарпатская область – 9632 случая;
Запорожская область – 3663 случая;
Ивано-Франковская область – 13 335 случаев;
Кировоградская область – 1074 случая;
г. Киев – 21 815 случаев;
Киевская область – 8714 случаев;
Львовская область – 19 784 случая;
Луганская область – 974 случая;
Николаевская область – 2980 случаев;
Одесская область – 12876 случаев;
Полтавская область – 1910 случаев;
Ривненская область – 12 032 случая;
Сумская область – 3672 случая;
Тернопольская область – 12986 случаев;
Харьковская область – 17 364 случая;
Херсонская область – 1049 случаев;
Хмельницкая область – 5622 случая;
Черновицкая область – 14 009 случаев;
Черкасская область – 3694 случая;
Черниговская область – 3960 случаев.
Напомним, что информация по заболеваемости коронавирусом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствует.
По словам Степанова, за минувшие сутки в стране было совершено 28 835 тестирований на коронавирус. Из них 24 049 сделано методом ПЦР и 4876 – методом ИФА. Тогда как в целом в Украине проведено 2 209 975 ПЦР-тестов на COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что для введения полного карантина в стране не стоит привязываться к какой-то дате.