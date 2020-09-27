Коронавирус поразил еще более 3 тыс. украинцев за сутки: статистика Минздрава на 27 сентября

Марина Лисничук Общество 09:20, 27.09.2020 Обновлено: 10:38, 27.09.2020

По состоянию на утро воскресенья, 27 сентября, в Украине официально подтверждены 198 634 случая коронавирусной инфекции. Из них 3130 – выявлены за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли 3959 человек (+56 за сутки), а 87 882 пациента (+1009) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию на брифинге озвучил и глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Больше всего новых заражений зафиксировано в Харьковской области – 494, городе Киев – 323, Днепропетровской области – 167, Львовской – 148, Киевской – 143, Одесской – 142, Ивано-Франковской и Тернопольской – по 123.

Карта распространения коронавируса в Украине.
СНБО

Сейчас коронавирусную болезни выявлено:

  • Винницкая область – 5900 случаев;

  • Волынская область – 7632 случая;

  • Днепропетровская область – 5285 случаев;

  • Донецкая область – 3016 случаев;

  • Житомирская область – 5656 случаев;

  • Закарпатская область – 9632 случая;

  • Запорожская область – 3663 случая;

  • Ивано-Франковская область – 13 335 случаев;

  • Кировоградская область – 1074 случая;

  • г. Киев – 21 815 случаев;

  • Киевская область – 8714 случаев;

  • Львовская область – 19 784 случая;

  • Луганская область – 974 случая;

  • Николаевская область – 2980 случаев;

  • Одесская область – 12876 случаев;

  • Полтавская область – 1910 случаев;

  • Ривненская область – 12 032 случая;

  • Сумская область – 3672 случая;

  • Тернопольская область – 12986 случаев;

  • Харьковская область – 17 364 случая;

  • Херсонская область – 1049 случаев;

  • Хмельницкая область – 5622 случая;

  • Черновицкая область – 14 009 случаев;

  • Черкасская область – 3694 случая;

  • Черниговская область – 3960 случаев.

Данные по коронавирусу в Украине на 27 сентября.
Минздрав

Напомним, что информация по заболеваемости коронавирусом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствует.

По словам Степанова, за минувшие сутки в стране было совершено 28 835 тестирований на коронавирус. Из них 24 049 сделано методом ПЦР и 4876 – методом ИФА. Тогда как в целом в Украине проведено 2 209 975 ПЦР-тестов на COVID-19.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине.
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что для введения полного карантина в стране не стоит привязываться к какой-то дате.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Нардеп Галушко объявил о выходе из "Слуги народа" из-за "продажи мест в списках партии"

Перевод часов 2020: когда Украина перейдет на зимнее время

Как астрология отвечает на вопрос об окончании карантина

Непобедимый украинский боксер выиграл бой нокаутом и защитил чемпионский пояс. Видео

Опубликован полный список курсантов и офицеров из упавшего Ан-26