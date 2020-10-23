Коронавирус поразил более 7,5 тыс. украинцев за сутки: статистика Минздрава на 23 октября

Марина Лисничук Общество 08:50, 23.10.2020 Обновлено: 09:00, 23.10.2020

По состоянию на утро пятницы, 23 октября, в Украине официально подтверждены 330 396 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7517 – выявлены за минувшие сутки, что стало новым рекордом.

От COVID-19 в стране умерли 6164 человека (+121 за сутки), а 137 578 пациентов (+2680) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего новых случаев за прошедшие сутки зафиксировано в Харьковской области – 693, Киеве – 635, в Одесской области – 571, Хмельницкой – 471, Житомирской – 426, Львовской – 378.

Данные по COVID-19 в областях Украины
СНБО

Напомним, что информация по заболеваемости коронавирусом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствует.

Карта распространения коронавируса в Украине
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • президент Владимир Зеленский считает, что локдаун в Украине возможен при 15 000 случаев коронавируса в сутки.

  • Ранее в Украине два института выиграли государственные гранты на создание собственной вакцины от коронавирусной болезни. В Национальной академии наук заявили, что одновременно планируют начать работу сразу над несколькими типами прототипов вакцин.

  • Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что, по прогнозам, вакцина от коронавируса в Украине для массового использования появится в марте 2021.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что клиническую фазу разработки украинской вакцины от COVID-19 профинансирует государство.

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