Коронавирус поразил более 7,5 тыс. украинцев за сутки: статистика Минздрава на 23 октября

По состоянию на утро пятницы, 23 октября, в Украине официально подтверждены 330 396 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7517 – выявлены за минувшие сутки, что стало новым рекордом.

От COVID-19 в стране умерли 6164 человека (+121 за сутки), а 137 578 пациентов (+2680) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего новых случаев за прошедшие сутки зафиксировано в Харьковской области – 693, Киеве – 635, в Одесской области – 571, Хмельницкой – 471, Житомирской – 426, Львовской – 378.

Напомним, что информация по заболеваемости коронавирусом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствует.

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