В Украине прибавилось 9,3 тыс. больных COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 8 ноября

По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, в Украине официально подтвержден 460 331 случай коронавирусной инфекции. Из них 9397 – выявлены за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли 8450 человек (+138 за сутки), а 206 866 пациентов (+2637) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Он подчеркнул, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в Харьковской области – 1074, Киеве – 943, Запорожской области – 688, Киевской – 546 и Житомирской – 543.

В Украине коронавирусом заболели еще 9397 человек Facebook Максима Степанова

Сейчас коронавирусная болезнь зафиксирована:

г. Киев – 44 172 случая;

Винницкая область – 12 420 случаев;

Волынская область – 16 105 случаев;

Днепропетровская область – 17 748 случаев;

Донецкая область – 13 907 случаев;

Житомирская область – 18 334 случаи;

Закарпатская область – 16 932 случаи;

Запорожская область – 13 422 случаи;

Ивано-Франковская область – 24066 случаев;

Киевская область – 19 820 случаев;

Кировоградская область – 3092 случая;

Луганская область – 4450 случаев;

Львовская область – 33 283 случаи;

Николаевская область – 10240 случаев;

Одесская область – 28 265 случаев;

Полтавская область – 11944 случаи;

Ривненская область – 21770 случаев;

Сумская область – 14 486 случаев;

Тернопольская область – 2 2040 случаев;

Харьковская область – 43 213 случаев;

Херсонская область – 5441 случай;

Хмельницкая область – 19 493 случаи;

Черкасская область – 10 618 случаев;

Черновицкая область – 25 016 случаев;

Черниговская область – 10 054 случая.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах Украины СНБО

Напомним, что информация по заболеваемости коронавирусом со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствует.

Степанов отметил, что среди новых больных украинский – 315 детей и 326 медработников. По его словам, за минувшие сутки в стране было осуществлено осуществлено 49720 тестирований на COVID-19, в частности, 41466 – методом ПЦР и 8254 – ИФА.

Данные по COVID-19 в Украине на 8 ноября СНБО

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