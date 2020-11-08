В Украине прибавилось 9,3 тыс. больных COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 8 ноября

Марина Лисничук Общество 08:20, 8.11.2020 Обновлено: 08:49, 8.11.2020

По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, в Украине официально подтвержден 460 331 случай коронавирусной инфекции. Из них 9397 – выявлены за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли 8450 человек (+138 за сутки), а 206 866 пациентов (+2637) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Он подчеркнул, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в Харьковской области – 1074, Киеве – 943, Запорожской области – 688, Киевской – 546 и Житомирской – 543.

В Украине коронавирусом заболели еще 9397 человек
Facebook Максима Степанова

Сейчас коронавирусная болезнь зафиксирована:

  • г. Киев – 44 172 случая;

  • Винницкая область – 12 420 случаев;

  • Волынская область – 16 105 случаев;

  • Днепропетровская область – 17 748 случаев;

  • Донецкая область – 13 907 случаев;

  • Житомирская область – 18 334 случаи;

  • Закарпатская область – 16 932 случаи;

  • Запорожская область – 13 422 случаи;

  • Ивано-Франковская область – 24066 случаев;

  • Киевская область – 19 820 случаев;

  • Кировоградская область – 3092 случая;

  • Луганская область – 4450 случаев;

  • Львовская область – 33 283 случаи;

  • Николаевская область – 10240 случаев;

  • Одесская область – 28 265 случаев;

  • Полтавская область – 11944 случаи;

  • Ривненская область – 21770 случаев;

  • Сумская область – 14 486 случаев;

  • Тернопольская область – 2 2040 случаев;

  • Харьковская область – 43 213 случаев;

  • Херсонская область – 5441 случай;

  • Хмельницкая область – 19 493 случаи;

  • Черкасская область – 10 618 случаев;

  • Черновицкая область – 25 016 случаев;

  • Черниговская область – 10 054 случая.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах Украины
СНБО

Напомним, что информация по заболеваемости коронавирусом со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствует.

Степанов отметил, что среди новых больных украинский – 315 детей и 326 медработников. По его словам, за минувшие сутки в стране было осуществлено осуществлено 49720 тестирований на COVID-19, в частности, 41466 – методом ПЦР и 8254 – ИФА.

Данные по COVID-19 в Украине на 8 ноября
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что пациенты, больные коронавирусом, из медучреждения могут быть выписаны без негативного теста на COVID-19.

  • Также он пояснил, когда пациенты, у которых был подтвержден коронавирус, перестают быть распространителями инфекции.

  • Украинцы переплачивают за тесты на COVID-19 в несколько раз. Реальная себестоимость теста на коронавирус зависимо от стоимость реагентики составляет от 260 до 700 грн. При этом лаборатории предлагают эту услугу по цене в 990-2400 грн.

  • Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что система здравоохранения Украины уже не справляется с нагрузкой из-за огромного количества тяжелых больных с коронавирусом, а официальная статистика по свободным койкам – "вранье".

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