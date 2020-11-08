В Украине прибавилось 9,3 тыс. больных COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 8 ноября
По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, в Украине официально подтверждены 460 331 случай коронавирусной инфекции. Из них 9397 – выявлены за минувшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли 8450 человек (+138 за сутки), а 206 866 пациентов (+2637) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Он подчеркнул, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в Харьковской области – 1074, Киеве – 943, Запорожской области – 688, Киевской – 546 и Житомирской – 543.
Сейчас коронавирусная болезнь зафиксирована:
м. Киев – 44 172 случая;
Винницкая область – 12 420 случаев;
Волынская область – 16 105 случаев;
Днепропетровская область – 17 748 случаев;
Донецкая область – 13 907 случаев;
Житомирская область – 18 334 случаи;
Закарпатская область – 16 932 случаи;
Запорожская область – 13 422 случаи;
Ивано-Франковская область – 24066 случаев;
Киевская область – 19 820 случаев;
Кировоградская область – 3092 случая;
Луганская область – 4450 случаев;
Львовская область – 33 283 случаи;
Николаевская область – 10240 случаев;
Одесская область – 28 265 случаев;
Полтавская область – 11944 случаи;
Ривненская область – 21770 случаев;
Сумская область – 14 486 случаев;
Тернопольская область – 2 2040 случаев;
Харьковская область – 43 213 случаев;
Херсонская область – 5441 случай;
Хмельницкая область – 19 493 случаи;
Черкасская область – 10 618 случаев;
Черновицкая область – 25 016 случаев;
Черниговская область – 10 054 случая.
Напомним, что информация по заболеваемости коронавирусом со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствует.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что пациенты, больные коронавирусом, из медучреждения могут быть выписаны без негативного теста на COVID-19.
Также он пояснил, когда пациенты, у которых был подтвержден коронавирус, перестают быть распространителями инфекции.
Украинцы переплачивают за тесты на COVID-19 в несколько раз. Реальная себестоимость теста на коронавирус зависимо от стоимость реагентики составляет от 260 до 700 грн. При этом лаборатории предлагают эту услугу по цене в 990-2400 грн.
Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что система здравоохранения Украины уже не справляется с нагрузкой из-за огромного количества тяжелых больных с коронавирусом, а официальная статистика по свободным койкам – "вранье".