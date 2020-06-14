Вирус SARS-COV-2, вызывающий коронавирус нового типа, поражает не только легкие, но и другие органы инфицированного.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом "МК" рассказал российский врач-терапевт Василий Купрейчик, который работает в госпитале для пациентов с COVID-19. Он отметил, что повреждения органов были подтверждены при исследованиях больных.

"Я понимаю эту болезнь как некий симбиоз нарушения свертываемости крови и гипериммунного ответа нашего организма в ответ на воспаление. Учитывая, что эти два процесса (нарушения свертываемости и гипериммунный ответ) не могут происходить изолированно в одном органе, мы и видим изменения не только в легких", – сказал медик.

По его словам, акцент в первую очередь на легких поясняется "еще и тем, что не во всех странах полностью исследовалось тело умершего".

"В Китае исследовались только легкие. Там не смотрели другие органы. А в Австрии проводили практически полное исследование и описали изменения в множестве органов. И для меня это логично.

Как логично и то, что по легким наносится первый и серьезный удар, потому что они являются продолжением верхних дыхательных путей, в них много рецепторов, к которым прикрепляются вирус", – сказал врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, курение кальяна даже при использовании сменных персональных мундштуков опасно в плане передачи COVID-19.