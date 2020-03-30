Коронавирус попал в Украину еще в декабре: заявление врача

Коронавирус COVID-19 мог попасть в Украину еще в декабре прошлого года.

Как рассказал изданию “Галка” главный врач центральной клинической больницы Ивано-Франковска Тарас Масляк, такие выводы он сделал после получения экспресс-тестов на коронавирус и анализа результатов компьютерной томографии у ряда пациентов.

Тарас Масляк

"Мы должны делать выводы на основе доказательной лаборатории, по тестам и другим результатам исследований. На сегодняшний день мы подозреваем, что эта проблема, скорее всего, была здесь уже с декабря месяца", – заявил он.

По словам Масляка, в декабре двое пациентов умерли предположительно от коронавируса, но с десяток людей вылечились.

Он добавил, что на рентгене наличие коронавируса отображается матовым легким или, как говорят, "диссеминированным туберкулезом легких".

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 30 марта в Украине количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 достигло 480.

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