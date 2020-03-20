Коронавирус поможет победить Россию: Резников рассказал, как пандемия изменит мир

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предположил, что ситуации с распространением коронавируса может помочь Украине в противостоянии с Россией.

Такое мнение он высказал в программе "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман. По его мнению, пандемия коронавируса сильно меняет мир, в частности, Украина после нее станет сильнее. В том числе коронавирус может сильно изменить ситуацию с войной.

Он подчеркнул, что пока это только предположения и ожидания, но напомнил, что Россия ведет против Украины гибридную войну.

"Коронавирус не знает границ, он по всем странам, включая наших соседей, включая недружественных соседей, которые называются агрессор. А у нас, вы помните, гибридная война... Я не знаю, каким образом это произойдет. Но то, что коронавирус уже изменил мир, – это факт. И мир будет меняться. В том числе экономически", – сказал Резников.

Он напомнил, что Россия вливает большие суммы денег в поддержание оккупированных территорий – на выплаты зарплат, на обеспечение работы госаппарата, на армию.

"Возникает вопрос: а для их граждан это вообще приемлемая история? Окей, сейчас пока им хватает этой подушки, а дальше? Поэтому все будет меняться, и очень быстро. А у нас может появиться окно возможности", – предположил министр.

По его мнению, Украина одержит победу в войне с Россией.

"Все войны рано или поздно заканчиваются, вопрос: кто что теряет и приобретает. Я уверен, что мы победим в этой войне, потому что мы правы – у нас украли [территории], мы ни у кого ничего не забирали, мы ни к кому не заходили на его территорию. Поэтому в этой войне мы останемся победителями", – заявил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах ученые нашли антитело к смертельному коронавирусу. Это первое антитело, которое блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано в изготовлении лекарств.

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