Коронавирус показали на новых сверхподробных изображениях. Фото

Мирослав Семенюк Общество 01:45, 13.10.2020

Группа ученых из Китая создала новые сверхподробные изображения коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщает The New York Times, изображения будут использоваться по всему миру, чтобы понять, как работает вирус (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Доктор Сай Ли, структурный биолог из Университета Цинхуа в Пекине, работал с вирусологами в лаборатории биобезопасности в городе Ханчжоу. Они обработали вирус химическим веществом, чтобы сделать его безвредным, а затем отправили Ли образец жидкости, заполненной вирусом.

Биолог и его команда уменьшили вирус до единственной капли размером менее одной миллионной дюйма, которую Ли мгновенно заморозил, а затем посмотрел в криоэлектронный микроскоп.

"Я думал, что был первым парнем в мире, который увидел вирус в таком хорошем разрешении", – отметил он.

Работа Ли позволила ученым узнать, как некоторые из белков вируса проникают в клетки человека. Новые данные поспособствуют в разработке вакцины от COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2
nytimes.com
Сверхподробное изображение коронавируса
nytimes.com
Изображения коронавируса будут использоваться по всему миру
nytimes.com
Ученые смогут понять, как работает коронавирус
nytimes.com
Коронавирус уменьшили до единственной капли
nytimes.com
Коронавирус мгновенно заморозили, а затем посмотрели в криоэлектронный микроскоп
nytimes.com
Коронавирус обработали химическим веществом, чтобы сделать его безвредным
nytimes.com
Коронавирус впервые увидели в таком хорошем разрешении
nytimes.com
Ученые смогли узнать, как некоторые из белков коронавируса проникают в клетки человека
nytimes.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что коронавирус изменяет зараженные человеческие клетки, отключая системы защиты и синтез белков.

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