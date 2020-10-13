Коронавирус показали на новых сверхподробных изображениях. Фото

Группа ученых из Китая создала новые сверхподробные изображения коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщает The New York Times, изображения будут использоваться по всему миру, чтобы понять, как работает вирус (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Доктор Сай Ли, структурный биолог из Университета Цинхуа в Пекине, работал с вирусологами в лаборатории биобезопасности в городе Ханчжоу. Они обработали вирус химическим веществом, чтобы сделать его безвредным, а затем отправили Ли образец жидкости, заполненной вирусом.

Биолог и его команда уменьшили вирус до единственной капли размером менее одной миллионной дюйма, которую Ли мгновенно заморозил, а затем посмотрел в криоэлектронный микроскоп.

"Я думал, что был первым парнем в мире, который увидел вирус в таком хорошем разрешении", – отметил он.

Работа Ли позволила ученым узнать, как некоторые из белков вируса проникают в клетки человека. Новые данные поспособствуют в разработке вакцины от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что коронавирус изменяет зараженные человеческие клетки, отключая системы защиты и синтез белков.