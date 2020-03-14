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14 марта • обновлено в 12:57
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Коронавирус подтвердился еще в одной области Украины - СМИ

3.2т
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В Тернопольской области официально подтвердили четвертый случай заражения китайским коронавирусом COVID-19.

Зараженной оказалась украинка из Кременецкого района, которая ранее вернулась из Италии, пишут "Украинские новости".

"Женщина после возвращения гостила на Львовщине, а добирался рейсовыми автобусами. Во время проб анализа ни один штамм гриппа у нее не подтвердился. Местные врачи района, когда женщина пришла в поликлинику испугались и закрыли поликлинику. Люди в панике, не знают что делать. Женщину срочно повезли в Тернополь потому что начала задыхаться", – говорится в сообщении.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Тернополь
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
які безмозглий люд пре заразу до себе до хоти .
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