Коронавирус подтвердился еще в одной области Украины - СМИ

В Тернопольской области официально подтвердили четвертый случай заражения китайским коронавирусом COVID-19.

Зараженной оказалась украинка из Кременецкого района, которая ранее вернулась из Италии, пишут "Украинские новости".

"Женщина после возвращения гостила на Львовщине, а добирался рейсовыми автобусами. Во время проб анализа ни один штамм гриппа у нее не подтвердился. Местные врачи района, когда женщина пришла в поликлинику испугались и закрыли поликлинику. Люди в панике, не знают что делать. Женщину срочно повезли в Тернополь потому что начала задыхаться", – говорится в сообщении.

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