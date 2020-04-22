Коронавирусом в Украине заразились 6592 человека: статистика Минздрава на 22 апреля

По состоянию на утро среды, 22 апреля, в Украине зафиксировано 6592 случая заражения коронавирусом. Скончались уже 174 человека, а выздороветь удалось 424.

Такие данные появились на странице Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.

За сутки обнаружили 467 новых случаев заражения.

Коронавирус побил рекорд в Украине: статистика Миздрава на 22 апреля

На амбулаторном лечении находятся 4466 пациентов, из них 334 ребенка. Всего госпитализированы 2126 человек, из них 97 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 92 человека.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 424 человека уже выздоровели, из них 27 детей, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Ситуация в регионах такая:

Винницкая обл. – 349 случаев (18 выздоровели)

Волынская обл. – 176 случаев (13 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 150 случаев (9 выздоровели)

Донецкая обл. – 16 случаев (7 выздоровели)

Житомирская обл. – 287 случаев (1 выздоровел)

Закарпатская обл. – 218 случаев (16 выздоровели)

Запорожская обл. – 141 случай (20 выздоровели)

Ивано-Франковская область – 589 случаев (27 выздоровели)

Киев – 989 случаев (39 выздоровели)

Киевская обл. – 390 случаев (32 выздоровели)

Кировоградская обл. – 251 случай (25 выздоровели)

Львовская обл. – 247 случаев (29 выздоровели)

Луганская обл. – 26 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. – 82 случая;

Одесская обл. – 148 случаев (3 выздоровели)

Полтавская обл. – 116 случаев (12 выздоровели)

Ровенская обл. – 353 случая (22 выздоровели)

Сумская обл. – 86 случаев (23 выздоровели)

Тернопольская обл. – 471 случай (34 выздоровели)

Харьковская обл. – 82 случая (6 выздоровели)

Херсонская обл. – 72 случая (9 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 54 случая (5 выздоровели)

Черкасская обл. – 206 случаев (34 выздоровели)

Черновицкая обл. – 1053 случая (34 выздоровели)

Черниговская обл. – 13 случаев (3 выздоровели).

Как сообщал OBOZREVATEL, в эпицентре коронавируса в Украине – Черновицкой области – 21 апреля обнаружили еще 65 больных. Всего в регионе уже 1053 случая.

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