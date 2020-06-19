Коронавирус побил рекорд в Украине: какие области попали под удар

Карина Бондаренко Общество 09:26, 19.06.2020 Обновлено: 09:27, 19.06.2020

За последние сутки, 18 июня, пять регионов Украины стали лидерами по количеству зараженных коронавирусной инфекцией.

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Об этом во время брифинга 19 июня сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он подчеркнул, что в стране установили новый антирекорд по суточной заболеваемости – 921 новый зараженный.

Больше всего новых инфицированных COVID-19 зарегистрировали в областях:

  • Львовской – 142

  • Ривненской – 121

  • г. Киев – 92

  • Закарпатской – 78

  • Черновицкой – 76.

Распространение коронавируса в Украине

Ранее OBOZREVATEL писал, что по состоянию на пятницу, 19 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 8,5 млн человек.

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