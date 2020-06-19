Коронавирус побил рекорд в Украине: какие области попали под удар
Коронавирус в Украине
За последние сутки, 18 июня, пять регионов Украины стали лидерами по количеству зараженных коронавирусной инфекцией.
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Об этом во время брифинга 19 июня сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Он подчеркнул, что в стране установили новый антирекорд по суточной заболеваемости – 921 новый зараженный.
Больше всего новых инфицированных COVID-19 зарегистрировали в областях:
Львовской – 142
Ривненской – 121
г. Киев – 92
Закарпатской – 78
Черновицкой – 76.
Распространение коронавируса в Украине
Ранее OBOZREVATEL писал, что по состоянию на пятницу, 19 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 8,5 млн человек.
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