Коронавирус передается через причастие: в ПЦУ заявили о богохульстве

В Православной церкви Украины ограничения во время причастия из-за коронавируса считают "богохульством".

Такое заявление сделал митрополит ПЦУ Дмитрий Рудюк на своей странице в Facebook, призвав верующих не идти на подобные "пренебрежения".

"В последние дни распространяется немало информации о том, как верующим вести себя в церкви во время богослужений и особенно причастия Святых Христовых Тайн в час испытаний по распространению коронавируса", – написал он.

Рудюк предостерег, что "всякое пренебрежение и отрицание традиционной формы причастия" в ПЦУ, или какие-либо ограничения не является ничем иным, "как пренебрежением, богохульством и отсутствием веры в Господа Иисуса Христа и Его Честных Тела и Крови".

"Призываю таких советов не слушать и не выполнять, ибо кто такое внедряет, является падшими и духовно обманутыми христианами. Чтобы не возникало лишних вопросов, хочу подчеркнуть, что других лекарственных советов относительно чистоты, гигиены, а также оговорок относительно распространения коронавируса мы не исключаем и просим верных всячески их соблюдать", – добавил он.

Митрополит также призвал отвергать "богохульные советы, несовместимые с верой". Он пояснил, что это обращение является личным.

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