Коронавирус оттеснил грипп в Украине: врач указал на интересный феномен

Пандемия коронавируса в Украине оттеснила эпидемию сезонного гриппа, которая традиционно приходится на середину осени – начало зимы.

Однако это не означает, что она не вернется в ближайшем будущем. Таким мнением в интервью ТСН поделился главврач диагностического медицинского центра Львова Тарас Жиравецкий.

По его словам, с гриппом в стране сложилась "интересная ситуация". Ведь обычно он начинался осенью: в середине октября – в начале ноября. Однако на сегодня случаев этого заболевания немного.

"Грипп уже должен быть, температура ниже 15-17 градусов, декабрь. Коронавирус оттеснил его", – подчеркнул врач.

Он отметил, что теоретически эпидемия гриппа и ОРВИ в Украине еще может начаться. Если же нет, то "это будет интересный феномен".

"Еще хочу отметить, что вакцина от гриппа не гарантирует, что человек не заболеет. Часть из вакцинированных таки заболеет, но будет иметь более легкие симптомы", – добавил Жиравецкий.

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