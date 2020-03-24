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24 марта • обновлено в 14:04
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Коронавирус отступит? В Минздраве оценили первый позитивный результат карантина

6.7т
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Благодаря карантину в Украине существенно уменьшилось количество заболеваний гриппом и гриппоподобными болезнями. Это говорит о том, что ограничительные меры могут сдержать и распространение коронавируса.

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Об этом в ходе брифинга 24 марта заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Карантин в Украине

Карантин в Украине

"Дивись.Інфо"

"Мы смотрим на грипп и гриппоподобные заболевания. Мы отмечаем положительную динамику, уменьшение количества гриппа и гриппоподобных заболеваний среди населения Украины. Поэтому это может косвенно свидетельствовать, что карантинные меры будут давать свой положительный эффект", – сказал Ляшко.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Сами придумали и сами верят....
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