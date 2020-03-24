Коронавирус отступит? В Минздраве оценили первый позитивный результат карантина

Благодаря карантину в Украине существенно уменьшилось количество заболеваний гриппом и гриппоподобными болезнями. Это говорит о том, что ограничительные меры могут сдержать и распространение коронавируса.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом в ходе брифинга 24 марта заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Карантин в Украине
"Дивись.Інфо"
"Мы смотрим на грипп и гриппоподобные заболевания. Мы отмечаем положительную динамику, уменьшение количества гриппа и гриппоподобных заболеваний среди населения Украины. Поэтому это может косвенно свидетельствовать, что карантинные меры будут давать свой положительный эффект", – сказал Ляшко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что при соблюдении карантина в Украине эпидемию коронавируса COVID-19 можно будет побороть уже к маю. При этом полноценно вернуться к работе украинцы смогут уже через месяц.
А врач-инфекционист Сергей Крамарев предположил, что карантин в Украине может закончиться во второй половине апреля.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.