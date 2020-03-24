Коронавирус отступит? В Минздраве оценили первый позитивный результат карантина

Благодаря карантину в Украине существенно уменьшилось количество заболеваний гриппом и гриппоподобными болезнями. Это говорит о том, что ограничительные меры могут сдержать и распространение коронавируса.

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Об этом в ходе брифинга 24 марта заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Карантин в Украине "Дивись.Інфо"

"Мы смотрим на грипп и гриппоподобные заболевания. Мы отмечаем положительную динамику, уменьшение количества гриппа и гриппоподобных заболеваний среди населения Украины. Поэтому это может косвенно свидетельствовать, что карантинные меры будут давать свой положительный эффект", – сказал Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что при соблюдении карантина в Украине эпидемию коронавируса COVID-19 можно будет побороть уже к маю. При этом полноценно вернуться к работе украинцы смогут уже через месяц.

А врач-инфекционист Сергей Крамарев предположил, что карантин в Украине может закончиться во второй половине апреля.

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