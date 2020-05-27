Коронавирус отступает? Свежая статистика по COVID-19 в Украине

Всего побороли болезнь 7995 пациентов и умерло – 658

За сутки количество больных выросло на 321

По состоянию на утро 27 мая, в Украине официально зафиксировали 321 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), что меньше, чем показатель за 26 мая – 339.

Всего в стране 21 905 случаев заражения. Об этом говорят обновленные данные на сайте Минздрава Украины.

Также за прошедшие сутки побороли болезнь 420 человек (всего 7995) и умерло – 14 (всего 658). Отметим, что сутками ранее этот показатель составлял: выздоровели – 341, умерли – 21.

Напомним, что в Киеве за сутки коронавирус обнаружили у более чем 50 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, названа болезнь, которая повышает риск смерти от COVID-19.

Также ученые нашли доказательства утечки COVID-19 из лаборатории.

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