Названы главные отличия двух самых обнадеживающих вакцин против COVID-19

Американская вакцина против COVID-19 от компании Moderna (предполагаемая эффективность 95%) не требует таких сложных условий хранения, как вакцина от Pfizer и BioNTech (ее эффективность оценили в 90%).

Так, первый препарат, который получил название mRNA-1273, не нужно хранить при температуре ниже -70 градусов. Для этой вакцины нужно лишь -20 градусов, передает "BBC News Україна".

Препарат от Moderna – это также РНК-вакцина (содержит генетический материал вируса, а не его мертвые частицы). Такой же подход использовали и исследователи Pfizer и BioNTech.

Однако, не такая низкая температура хранения сделает вакцину mRNA-1273 более доступной для разных стран и легкой в плане транспортировки. Предварительно, ее можно хранить до месяца в обычном холодильнике.

Вакцина Pfizer требует хранения в ультрахолоде, она не испортится в холодильнике в течение пяти дней.

Напомним:

Вакцина от компании Moderna показала свою эффективность против COVID-19 еще на ранней стадии клинических испытаний на людях – в мае-2020.

Недавно ученые заявили, что препарат эффективен в 95% случаях, что показали последние клинические испытания на 30 тыс. добровольцах.

Ранее вакцина американской и немецкой фармкомпаний Pfizer и BioNTech показала 90% эффективность. Ожидается, что этот препарат станет бесплатным для всех жителей США.

Как писал OBOZREVATEL, ВОЗ считает, что вакцина от коронавируса не остановит мировую пандемию, однако сможет взять ее под контроль.

Заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноградова в свою очередь предположила, что когда создадут эффективную вакцину и она дойдет до Украины, препарат может уже не понадобиться.