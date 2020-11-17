Названы главные отличия двух самых обнадеживающих вакцин против COVID-19

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
4,3 т.
Пандемия COVID-19

Американская вакцина против COVID-19 от компании Moderna (предполагаемая эффективность 95%) не требует таких сложных условий хранения, как вакцина от Pfizer и BioNTech (ее эффективность оценили в 90%).

Так, первый препарат, который получил название mRNA-1273, не нужно хранить при температуре ниже -70 градусов. Для этой вакцины нужно лишь -20 градусов, передает "BBC News Україна".

Препарат от Moderna – это также РНК-вакцина (содержит генетический материал вируса, а не его мертвые частицы). Такой же подход использовали и исследователи Pfizer и BioNTech.

Однако, не такая низкая температура хранения сделает вакцину mRNA-1273 более доступной для разных стран и легкой в плане транспортировки. Предварительно, ее можно хранить до месяца в обычном холодильнике.

Вакцина Pfizer требует хранения в ультрахолоде, она не испортится в холодильнике в течение пяти дней.

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, ВОЗ считает, что вакцина от коронавируса не остановит мировую пандемию, однако сможет взять ее под контроль.

Заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноградова в свою очередь предположила, что когда создадут эффективную вакцину и она дойдет до Украины, препарат может уже не понадобиться.

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