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3 мая • обновлено в 22:45
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Коронавирус адаптируется и станет более щадящим – ученый

18.8т
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Любой новый вирус, который возникает среди людей, постепенно становится менее опасным и агрессивным, это фундаментальный биологический закон.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал доктор биологических наук, профессор Константин Чумаков. Он напомнил, что все вирусы, перейдя на новую популяцию, сначала более опасны, но постепенно становятся щадящими (полную версию интервью читайте тут).

"Коронавирус новый, он еще не адаптировался. Все вирусы, перейдя на новую популяцию, сначала более опасны, но постепенно становятся щадящими. Если вирус убивает своего хозяина или отправляет его в больницу, он выпадает из циркуляции и не может передаваться. А передаются только те вирусы, которые своего хозяина не убивают, а продолжают заражать других людей. Любой новый вирус постепенно становится менее опасным. Это фундаментальный биологический закон", – подчеркнул ученый.

Грипп и коронавирус

Грипп и коронавирус

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По его словам, все человеческие вирусы когда-то возникли в животном резервуаре, а потом перешли на людей.

"Если у них нет иммунитета, вирус распространяется легко – как огонь по сухому сену. Когда значительная часть переболеет, ему уже сложно распространяться. У людей возникает популяционный иммунитет, а сам вирус становится не очень опасным. Испанка – хороший пример "смягчения" новых вирусов, возникла и довольно быстро исчезла без всяких вакцин и лекарств. Остался вариант вируса, который перестал убивать человека – испанка превратилась в обычный сезонный грипп. Неприятно, но уже никто не пугается", – подытожил Чумаков.

Как сообщал OBOZREVATEL, раньше Константин Чумаков рассказал, что официальные данные по смертности от коронавируса говорят о том, что умирает от 2-5% больных, но в реальности летальность может составлять даже менее 1%.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Коронавирус
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Толич Артем
Толич Артем
"Любой новый вирус становится менее опасным и агрессивным" А как насчет ВИЧ, профессор Чумаков?
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
"У людей виникає популяційний імунітет, а сам вірус стає дуже небезпечним." // Шановні співробітники Обозу! Люблю вас читати і обговорювати актуальні проблеми разом з іншими вашими читачами. Але мене дуже засмучує, що у вас трапляються прикрі помилки, але опції "Виділити і виправити!" у вас немає!!! От і ту фразу, яку я процитував, треба якомога швидше виправити, оскільки вона абсурдна і перекручує оригінальний текст інтерв"ю!!!
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