В Украине госпитализированы 20 детей с диагнозом коронавирус, еще 26 человек – медицинские работники.

Такие данные озвучил на брифинге в четверг, 2 апреля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"На сегодня госпитализированы 398 человек. Все остальные находятся на амбулаторном лечении. Среди госпитализированных мы, к сожалению, имеем 20 детей и 26 медработников. На аппарате искусственной вентиляции легких находится один человек с коронавирусом", –рассказал он.

Ляшко озвучил и свежие данные по возрастной структуре больных. "Ситуация не изменилась. Люди 30-60 лет – 60% всех пациентов. В то же время, если взять соотношение больных к 100 тысячам человек каждой возрастной группы, в категории 60+ самая большая летальность и наивысшие показатели заболеваемости", – пояснил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL

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