Опасности заражения и летального исхода от коронавируса больше подвержены мужчины, у женщин же вероятность гибели почти в два раза меньше.

Об этом со ссылкой на данные Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний пишет ТСН.

Так, исследователи обнаружили, что смертность среди мужчин выше – 2,8% против 1,7% среди женщин. Цифры основываются на медкартах пациентов, и выборка может не отражать масштабы вспышки. Однако подобное замечали и раньше.

Коронавирус опаснее для мужчин, чем для женщин

Отмечается, что мужчины больше страдали во время предыдущих вспышек болезней SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (ближневосточный коронавирусный респираторный синдром), которые также были вызваны коронавирусами. К примеру, в 2003 году в Гонконге во время вспышки SARS случаев инфицирования среди женщин было зарегистрировано больше, однако уровень смертности среди мужчин был на 50% выше.

Эксперименты с мышами и коронавирусом, вызывающим SARS, обнаружили, что самцы были более восприимчивы к инфекции, чем самки, причем эта разница увеличивалась с возрастом. У самцов мышей атипичная пневмония развивалась при более слабых вирусных воздействиях, они демонстрировали более низкий иммунный ответ, а вирус медленнее выводился из их тел.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа неуязвимая для коронавируса группа людей– дети и подростки от нуля до 10 лет и от 10 до 19.

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