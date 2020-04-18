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18 апреля • обновлено в 15:01
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Коронавирус оказался уязвим перед солнцем: в сеть слили исследования ученых США

3.1т
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В западную прессу попали отчеты ученых из США, в которых говорится, что солнечный свет способен убивать коронавирус. Официального подтверждения этой информации все еще нет, но некоторые эксперты поддерживают такое мнение.

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Как сообщает DailyMail, в СМИ попали документы министерства внутренней безопасности США, в которых утверждается, что коронавирус уничтожается солнечным светом. Якобы при высокой температуре и влажности COVID-19 не может выживать ни на различных поверхностях, ни в слюне человека.

Эксперимент провели сотрудники Национального центра анализа и противодействия биологическим угрозам. Они воздействовали на вирус светом, имитирующим солнечный, из-за чего COVID-19 погибал даже в аэрозолях. Без такого воздействия количество вирусных агентов не уменьшалось.

Однако в самом министерстве отказались подтверждать или опровергать DailyMail подлинность документов, так как те еще не были официально опубликованы.

Часть документов, попавших в СМИ

Часть документов, попавших в СМИ

DailyMail

Сама идея того, что коронавирус станет ослабевать к лету не нова. Издание сообщает об исследованиях общественных экспертов, которые изучали специфику распространения COVID-19 в Китае. Там было замечено, что с наступлением весны количество новых случаев резко сократилось.

А ученые из Массачусетского технологического института рассказали о более медленной динамике распространения вируса в жарких странах, таких как Австралия, ОАЭ, Катар, Сингапур и Тайвань.

"Число положительных случаев COVID-19 на душу населения в этих странах ниже по сравнению с несколькими европейскими странами и США", – говорится в их анализе, опубликованном 19 марта.

Часть отчетов, попавших в СМИ

Часть отчетов, попавших в СМИ

DailyMail

Касим Бухари, специалист по вычислительной технике в Массачусетском технологическом институте и соавтор анализа, сообщил, что с момента публикации анализа, число новых случаев в этих странах подтверждает их выводы.

"Сейчас в Пакистане более 5000 случаев, но рост не такой быстрый, как в других странах", – сказал он.

Главный советник Белого дома по борьбе с коронавирусом, доктор Энтони Фаучи, выступая на брифинге не стал подтверждать эту теорию, но допустил высокую вероятность её правдивости.

"Скорее всего, летом распространение немного замедлится", – сказал он.

Тем не менее, многие эксперты отмечают, что COVID-19 еще слишком плохо изучен для того, чтобы понимать, как его воздействие будет меняться в разные сезоны.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемиолог Алла Мироненко рассказала, что летом COVID-19 пойдет на спад, однако осенью вернется снова, возможно, став менее агрессивным

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
США
Теги
исследование вирус
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