Коронавирус охватил Киев и 8 областей: свежие данные по Украине за 22 марта

По состоянию на 10:00 22 марта в Украине обнаружено 47 заболевших коронавирусом.

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Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, отметив, что трое инфицированных скончались, а один вылечился и был выписан из больницы.

Всего (по данным Минздрава на 10:00):

• Черновицкая область – 25 заболевших (1 летальный, 1 выздоровел);

• Киев – 9;

• Киевская область – 4;

• Житомирская – 2 (1 летальный);

• Днепропетровская – 2;

• Ивано-Франковская – 2 (1 летальный);

• Львовская – 1;

• Тернопольская – 1;

• Донецкая – 1.

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По информации Львовской областной государственной администрации, за последние сутки в области с подозрением на коронавирус появился еще 21 пациент.

Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице находятся 53 человека, на самоизоляции – 30 человек. За все время выписано 11 пациентов.

Состояние всех больных средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У одной пациентки – близкое к тяжелому.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине могут ввести чрезвычайное положение уже со следующей недели. Вскоре состоится заседание Совета национальной безопасности, на котором будут решать этот вопрос.

Режим чрезвычайного положения предусматривает более жесткие меры, чем чрезвычайная ситуация.

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