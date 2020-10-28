Коронавирус "обошел" одну область Украины: где показатели рекордно низкие

Кировоградская область Украины единственная демонстрирует положительные показатели по заболеваемости коронавирусом. В частности, если в других регионах соответствующий диагноз подтверждается у сотен или даже полтысячи человек ежедневно, то здесь – немного больше чем в 50.

Так, за минувшие сутки в регионе выявили 55 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные на сайте СНБО.

Кроме этого, за 27 октября на Кировоградщине не зафиксировали ни одной смерти от осложнений коронавирусной болезни. Тогда как еще 26 жителям области удалось преодолеть ее.

Всего с начала пандемии в этом регионе обнаружили 2212 заражений COVID-19, а это наименьше среди всех в Украине. В то же время 84 жителей умерли, а 1158 выздоровели. Сейчас в Кировоградской области остается 970 активных больных коронавирусом, еще в 80 его подозревают (всего зарегистрировано 4155 подозрений).

Отметим, что информация о заболеваемости COVID-19 со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике на сайте СНБО отсутствует.

Кировоградщина – последняя в рейтинге областей Украины по количеству выявленных случаев COVID-19 СНБО

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