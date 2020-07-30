Коронавирус "обманывает" иммунную систему: ученые открыли новый метод борьбы с COVID-19

Блокировать репликацию SARS-CoV-2 и усилить иммунный ответ организма на COVID-19 можно, подавляя белковый фермент PLpro, необходимый для размножения и распространения вируса.

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К таким выводам пришла международная группа ученых во главе с исследователями из Германии, сказано на сайте Франкфуртского университета им. Гете.

Известно, что вирус SARS-CoV-2 должен преодолевать различные защитные механизмы человеческого организма, включая его неспецифическую или врожденную иммунную защиту. Во время этого процесса инфицированные клетки организма выделяют вещества-мессенджеры – интерфероны 1-го типа. Они привлекают естественные "клетки-киллеры", которые и должны убить зараженные клетки.

Одна из причин, по которой вирус SARS-CoV-2 настолько эффективно "приживается", заключается в том, что он может подавлять неспецифический иммунный ответ. Кроме того, он позволяет клетке человека продуцировать вирусный белок PLpro. Последний выполняет две функции: играет роль в созревании и высвобождении новых вирусных частиц и подавляет развитие интерферонов типа 1.

Ученые смогли изучить эти процессы на культурах клеток и выяснили, что подавление PLpro усиливает ответ иммунитета на коронавирус.

"Мы пришли к выводу, что торможение PLpro очень перспективная стратегия, что дает двойной результат против COVID-19", – отметили авторы исследования.

Как писал OBOZREVATEL, однократная доза экспериментальной вакцины против COVID-19 от американской компании Johnson & Johnson прошла успешные испытания на животных и защитила обезьян от инфекции.