Коронавирус никогда не удастся победить полностью, – ученые

Ученые Университета Миннесоты заявили, что коронавирус SARS-CoV-2 никогда не удастся победить полностью.

Директор Центра исследований инфекционных заболеваний Майкл Остерхолм считает, что вирус будет существовать вместе с человечеством подобно ВИЧ, пишет lenta.ru.

По его мнению, с помощью вакцины людям вряд-ли удастся приобрести долговечный иммунитет, поскольку защита у переболевших, которую обеспечивают антитела, постепенно ослабляется.

"Вакцинирование позволит создать иммунитет, который будет работать от нескольких месяцев до нескольких лет. Для разработки более эффективных вакцин потребуется больше исследований, однако сейчас у человечества нет на это времени", – считает ученый.

Ранее OBOZREVATEL писал, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс ответил на конспирологические теории, в которых его обвиняют в причастности к пандемии COVID-19.