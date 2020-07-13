В Украину могут прийти птичий и свиной гриппы, вместе с коронавирусом они несут немалую угрозу. Вакцина от COVID-19 под большим вопросом, поскольку вирус очень быстро мутирует, объективные факты указывают на искусственное происхождение.

В его геноме присутствует фрагмент ВИЧ, но ведет себя иначе. Спустя полгода после начала пандемии коронавирус заметно ослабел. Об этом и многом другом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала врач-иммунолог, ревматолог, эпидемиолог Людмила Смолина.

– К нам идет новый штамм свиного гриппа?

– Птичий грипп или свиной, для нас это уже не ново. Но любой грипп мутирует и может быть страшным для нас, потому что мы не знаем, как он промутировал и как будет поражать вместе с коронавирусом, который тоже ослабляет иммунитет населения. Наслоение возможно или нет, но как после этого выживать?

Наверное, все-таки идет эра вирусов.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

– А маски, дезинфекция рук, дистанция помогут?

– Это должно быть обязательно, потому что каждый вирус имеет липидную оболочку, которая убивается спиртами и мылом. В любом случае, защита будет, а насколько качественной – это другой вопрос.

Маска, по сути, не защищает от вируса. Она предостерегает от количества вирусной нагрузки. Грубо говоря, можно вдохнуть миллион клеток, а с маской колония будет чуть меньшей. Соответственно, нагрузка меньше и иммунитет может справиться.

– К осени мы можем ожидать вакцину от птичьего и свиного гриппа?

– Я думаю, да.

– Какой может быть смертность от них?

– Эти гриппы за много лет уже более-менее исследованы. Можно даже разобраться с их мутационными изменениями. Но, как бы там ни было, есть противовирусные препараты, которые показали себя очень неплохо.

В отличие от них коронавирус, который, скорее всего, выведен искусственно, мутирует очень быстро. Мы за ним не успеваем.

Украина входит в список стран, которым предлагали участвовать в исследовании пробной вакцины, но будут ли они проводится, пока неизвестно.

Коронавирус был создан искусственно

– Что указывает на "искусственность" коронавируса?

– В его геном встроено несколько частей разных вирусов, в частности ВИЧ.

– В естественных условиях такого быть не может?

– По сути, да. Это вшитые фрагменты. И это доказательство того, что коронавирус – лабораторно выведенный вирус.

Кроме того, он очень неспецифичен в среде. Спустя полгода после начала пандемии он намного ослабел. Как бы там ни было, но такой поголовной смертности, как была в Италии, уже нет. Почему? Не потому, что начали лучше лечить. Если честно, непонятно, как лечить. Лечат симптологически.

Но он очень быстро мутирует и проявляет себя более ослабленным, чем в начале. Например, если заболел один человек, второй, третий, то уже у пятого, зараженного от первого, вирус может проявиться не настолько активно. Есть понятие регресса.

Одновременно бывают ситуации, когда на ровном месте человек умирает от коронавируса. Мой коллега из Института рака умер, при этом ничего не предвещало беды.

Тут есть непонятные моменты – как работает вирус, почему умирают молодые люди.

Есть версия о том, что причина смерти – тромбообразование. Происходят микротромбозы систем и органов. Кто-то говорит, что идет поражение слизистых легких. Вскрытие умерших и их исследование не разрешают. Это затрудняет понимание того, что происходит.

– Тем не менее, вы сказали, что коронавирус ослабевает. Это связано с мутациями?

– Да.

– Кто-то высказывал предположение, что в конечном итоге он может мутировать до такого состояния, когда уже не будет опасен для человека.

– Коронавирус существует в животном мире. Но дело в том, что в нем есть фрагмент информации, как в ВИЧ. Нельзя предугадать, как он будет мутировать дальше.

Почему ВИЧ такой страшный? Потому что прививки от него нет, он постоянно мутирует. Мы можем только делать противовирусную терапию, подавлять эти клетки.

Поэтому прививки от коронавируса нет. Единственный вариант – плазма крови переболевших людей. И то не факт, потому что человек может быть заражен уже другим подвидом вируса и его иммунитет отреагирует иначе.

Коронавирус не может вести себя как ВИЧ

– Коронавирус может вести себя как ВИЧ?

– Нет, не так. ВИЧ медленно абсолютно убивает человека. Если человек заразился, выздороветь невозможно, потому что ВИЧ маскируется под человеческие клетки и организм его не видит, чтобы убить. Поэтому мы даем ретровирусную терапию, которая поражает и хорошую, и плохую иммунную систему.

А при коронавирусе люди выздоравливают.

– Что вы можете сказать по поводу бубонной чумы, которая проявилась в Монголии?

– У них там жара, полная антисанитария. Я считаю, что у нас условия лучше.

– Основная причина распространения этого заболевания – антисанитария?

– Да, бубонная чума передается фекально-орально, не воздушно-капельным путем, как грипп. Если не помыли руки после туалета…

– То есть она не представляет угрозы, если просто большинство населения будет придерживаться элементарных санитарных норм?

– Да. Но бубонная чума передается и с грызунами. Если у нас будет много грызунов-паразитов, которые переносят вирус, это может представлять опасность. Поэтому нужно, чтобы была еще и дезинфекция в плане грызунов.

– Представьте ситуацию: зараженные мыши жили в зерне, потом это зерно смололи на муку, а из нее испекли хлеб. Он может быть опасен?

– Нет, бубонная чума передается не так, а через кожу. Необходим прямой контакт и вирус должен каким-то образом попасть в кровь. Если человека укусила мышиная или крысиная блоха, или сама крыса или мышь, на этом месте на коже на 2-7-й день начинает образовываться бубонный пузырь за счет увеличения лимфоузлов. Появляется температура, озноб, сильные мышечные боли, может быть поражение легких.

Но от муки – нет, ничего не будет.