Коронавирус не является формой пневмонии, – ученые

Ученые в ходе исследования коронавируса выяснили, что инфекция вызывает тромботические осложнения, которые приводят к обострению хронических заболеваний. При этом отмечается, что приравнивание COVID-19 к форме пневмонии – заблуждение.

Так, медики пришли к выводу, что коронавирус в организме человека поражает животворящие клетки, передает gotovim-edim.ru. В результате начинается воспаление, и образуются сгустки крови, которые распределяются по всему телу, оказывая пагубное влияние на органы.

Если у человека существуют хронические заболевания, то на фоне воспалительных процессов тромбов, возникает обострение недугов. Поэтому, по словам ученых, коронавирусная инфекция опасна для людей, предрасположенных к заболеванию легких, сердца, почек и других органов. В результате пациентов приходится лечить от респираторного и хронического заболеваний одновременно.

Как писал OBOZREVATEL ранее, ученые из Великобритании считают, что кожные высыпания могут являться еще одним симптомом COVID-19, поскольку проявляются в среднем у каждого 11-го пациента.