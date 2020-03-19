Коронавирус не убьет человечество: биолог развеял мифы о пандемии

Несмотря на множество страхов вокруг коронавируса, большинство из них беспочвенны, поскольку эта инфекция не несет угрозы вымирания человечества.

Об этом в статье для "Эхо Москвы" написал профессор биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Потехин, выделив 10 фактов о пандемии коронавируса.

1) "Это всего лишь коронавирус. Один из представителей семейства, которое и раньше было представлено в общем спектре возбудителей ОРВИ человека. Это не чума. Не оспа, не родная еще нашему поколению корь. Это даже не тот коронавирус, который вызывал атипичную пневмонию в 2002 году и был гораздо жестче. Нынешний вирус убивает, как положено любому уважающему себя вирусу, только что попавшему к людям из другого зверя. Но убивает умеренно", – отметил ученый.

Он добавил, что в мире ежедневно умирает от туберкулеза столько же людей, сколько пока что умерло за все время от COVID. И еще столько же – от малярии. Однако за этими цифрами люди не следят в режиме онлайн.

2) "Вирус, к сожалению, достаточно заразный. Более заразный, чем грипп, менее заразный, чем свинка или краснуха, не говоря о кори. Нам на воображение действуют растущие в реальном времени цифры инфицированных и умерших, и мысленно мы подставляем к ним "уже". На самом деле правильнее было бы говорить "еще" или "всего". 80 000 случаев на миллиардный Китай за почти три месяца эпидемии – это всего, а не "целых". Поэтому панику очень сильно раздули", – убежден биолог.

Он спрогнозировал, что распространение коронавируса в любом случае будет очень далеко от тех эпидемий, которые человечество переживало всю свою историю, кроме последних 50 лет. "И почти никто, по меркам тех эпидемий, не умрет. Поэтому – панику отставить!" – призвал профессор.

Коронавирус "Украинская правда"

3) По словам Потехина, то, что вирус вырвался за пределы одной страны и точки роста (вспышки) возникли по всему миру, было неизбежно. Также он призвал не бояться слова "пандемия" – ведь оно означает только то, что случаи заболевания выявлены в большинстве стран мира, а не то, что человечество стоит перед угрозой вымирания.

"Но если каждая страна повторит путь Китая в ближайшие месяцы, то случаев будет очень много. Все равно будет затронут небольшой процент популяции каждой страны, но сумма будет немалой. Карантины направлены на то, чтобы не достигнуть китайских показателей за короткое время. Меры безопасности, которые принял Китай и сейчас принимает Европа и остальной мир, абсолютно беспрецедентны. Их главная цель – снизить одновременную нагрузку на больницы при массовых вспышках (что сейчас происходит в Италии и выглядит трагично), растянуть распространение инфекции во времени", – объясняет биолог.

4) Профессор подчеркнул, что показатели смертности от коронавируса отражают реальность и их никто не стал бы скрывать в эпоху, когда люди сразу же сообщили бы правду в соцсетях.

"При этом показатели общего числа случаев, конечно, очень сильно занижены, так как масса людей перенесла инфекцию бессимптомно и в период, когда ее еще не умели выявить. И сейчас многие случаи не обнаруживают, хотя теперь их мониторят. Ну и хорошо – чем более количество зараженных занижено, тем меньше по факту процент летальных исходов", – пишет он.

5) Этот вирус не имеет никакого отношения к человеческим разработкам и не "сбежал" ни из какой лаборатории.

"Пока народ паникует, в лабораториях всего мира о SARS-CoV уже узнали массу вещей. В частности, то, что все началось с единичного заражения в Китае – то есть кто-то таки там съел какое-то нехорошее животное. Или просто рядом постоял на рынке, где, по сути, в одной клетке сидят змеи, летучие мыши, куры, циветты и панголины, а потом их "готовят" для покупателей на одном столе без всяких понятий о гигиене и "кошерности". Идеальная среда для вирусов, склонных попытать счастья в другом животном-хозяине – где еще летучая мышь обменяется жидкостями с черепахой и кроликом?" – отметил Потехин.

Пандемия коронавируса в мире ТСН

Он акцентировал внимание на том, что вирусы, попавшие в нового хозяина, чтобы к нему приспособиться, неминуемо приобретут новые свойства и часто будут вести себя агрессивно. К тому же, прыгнув через межвидовой барьер раз, вирус сделает это еще раз, попутно приспосабливаясь к новым хозяевам. Среди которых может оказаться и человек.

6) "Коронавирус SARS-CoV больше никуда не денется из нашей жизни. Он не исчезнет. Его не уничтожат карантинами. Лекарств против него, как и против большинства вирусов, нет, врачебные рекомендации – поддерживающая терапия. Вакцина появится (думаю, к лету), но в массовую практику выйдет не раньше, чем к концу года, так как время испытаний любой вакцины сократить нельзя. Поэтому большая часть населения планеты этим вирусом обречена переболеть. И это важно, потому что лучшее средство от инфекционных заболеваний – коллективный иммунитет", – говорит биолог.

Кроме того, он призвал людей не верить слухам о повторных заражениях, поскольку на коронавирусы иммунитет обязан вырабатываться надежно.

7) Коронавирус вообще не похож на вирус гриппа, и поэтому он не будет держать человечество в карантинах и под боем годами и десятилетиями. Как объяснил профессор, у коронавирусов нет особенностей и механизмов, обеспечивающих высокую изменчивость, присущую вирусам гриппа. "Они, вероятно, пойдут по обычному пути таких инфекций – чем дольше вместе с человеком, тем мягче симптоматика. И новые формы будут появляться редко, и не будут эффективно преодолевать иммунный барьер, возникающий после первого заражения. Но примерно на полгода (моя оценка) текущая эпидемическая ситуация может растянуться. Постепенно вирус станет частью пейзажа, многие переболеют, и человечество начнет возвращаться к нормальной жизни", – делает вывод ученый.

8) Дети почти не болеют, хотя переносить вирус бессимптомно могут. А здоровые взрослые люди, скорее всего, перенесут инфекцию "на ногах". Некоторые, по мнению Потехина, немного потемпературят, некоторые переболеют, как гриппом.

"В больницах по показаниям (то есть при угрозе жизни) окажутся немногие. Из них имеют шанс умереть доли процента. Не страшнее гриппа, одним из самых неприятных и опасных осложнений которого является тоже пневмония. В группе высокого риска оказались люди за 70-75, особенно с какими-либо сопутствующими заболеваниями. Тут смертельная опасность по текущей статистике угрожает каждому пятому-шестому заболевшему", – написал профессор.

9) С точки зрения биологии, подчеркивает он, если посмотреть на человека как на один из видов животных, то коронавирус вообще не должен был бы рассматриваться как что-то слишком опасное. Ведь он, как любая инфекция, убивает людей с ослабленным иммунитетом и умеренно прореживает популяцию в старшей возрастной группе.

Коронавирусная инфекция Delo.ua

10) Карантинные мероприятия оправданы ради того, чтобы в зоне риска не оказалась самая уязвимая группа – пожилые люди.

"При этом не надо путать полную самоизоляцию с разумным снижением социальной активности. Не так страшен этот вирус, чтобы дать ему парализовать жизнь. Нет резонов скупать годовой запас продовольствия в магазинах, их, очевидно, не закроют, а макароны будете потом долго есть несвежие. Как было хорошо сказано в одном из мемов, если вам на 14 дней карантина нужно 144 рулона туалетной бумаги, то вам надо было обратиться к врачу задолго до появления коронавируса!" – шутит профессор.

По его словам, людям не нужно бояться выйти на улицу, идти на работу и перенести эту инфекцию.

"Бояться нужно за бабушек и дедушек, и вот им как раз лучше бы поменьше выходить из дома и общаться с другими людьми. И не только не ездить на маршрутках или не таскаться в филармонию и другие места для проведения культурного досуга. В ближайший период лучше им пореже встречаться и с детьми и внуками. Которые могут принести им опасную заразу, даже сами того не зная. Объясните это вашим пожилым родственникам и друзьям, и постарайтесь сами обеспечить им такой режим минимальных контактов. Они все равно будут болеть. Главное – чтобы не все сразу", – резюмировал Потехин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее болгарский врач Веселин Йолов из Софии обнародовал статистику, которая подтверждает, что массовая паника из-за коронавируса бессмысленна, поскольку в зоне риска находится не так много людей.

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