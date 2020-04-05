Коронавирус не щадит никого: данные по Украине и миру на 5 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус пересек отметку в 1,2 миллиона зараженных по всему миру и усилил свои темпы в США. Страна почти втрое опередила Испанию и Италию по количеству инфицированных COVID-19 и уверенно возглавила антирейтинг.

По состоянию на утро 5 апреля больше всего жертв коронавируса зафиксировано в Италии – более 15000. В Украине официально заболели уже 1225 человек, умерли – 32.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Статистика зараженных и погибших от коронавируса на утро 5 апреля

Статистика зараженных и погибших от коронавируса на утро 5 апреля

05:04 – Вода спасает от коронавируса: врач объяснил, почему важно пить во время эпидемии

01:40 – США направят тысячи военных для помощи штатам в борьбе с коронавирусом.

"Это будут тысячи и тысячи военнослужащих, военных медиков, профессионалов, медсестер и врачей. Они отправятся на войну, на сражение, к которому не были подготовлены в должной мере", – сказал президент Дональд Трамп.

По его словам, как минимум тысяча военнослужащих будет направлена в Нью-Йорк, ставший очагом распространения инфекции.

00:13 – В больнице Почаева Тернопольской области десятки медиков заразились коронавирусом. Медучреждение закрыли. Первыми симптомы проявились у санитарок, потому что те не имели средств индивидуальной защиты. Еще в марте у них не было даже масок.

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