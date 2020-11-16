Ученые рассказали о лекарстве, которое снижает смертность от коронавируса

Лекарство от ревматоидного артрита барицитиниб, продаваемое, в частности, под торговой маркой Olumiant, на две трети снижает уровень смертности среди госпитализированных с COVID-19.

К такому выводу пришли европейские ученые во главе с Каролинским институтом Швеции, передает Daily Mail.

Как отметили журналисты, это исследование "вселяет надежду на спасение наиболее уязвимых", то есть пожилых людей.

Ежедневное употребление этих таблеток снижает смертность на 71% среди людей с умеренными или тяжелыми заболеваниями, сообщается в отчете ученых.

Известно, что барицитиниб – это относительно новый препарат от артрита, который появился в продаже всего три года назад.

Лекарство также проверила лондонская компания BenevolentAI, которая исследовала тысячи существующих препаратов на предмет влияния на коронавирус с помощью ИИ.

Программа искусственного интеллекта установила, что барицитиниб "снизит способность вируса инфицировать клетки легких".

Теперь это подтвердили экспериментально, исследуя показатели инфицированных пациентов с пневмонией в двух больницах Италии и Испании.

Как писал OBOZREVATEL, ранее медики обнаружили у коронавируса еще один тревожный симптом – скелетно-мышечную боль с другими механизмами, чем в случае миалгии (боли в суставах).