Коронавирус нанес новый удар по Буковине: много умерших за день

В Черновицкой области в воскресенье, 17 мая, от коронавируса COVID-19 умерли пять человек.

Всего за сутки было зафиксировано 19 новых случаев заражения, сообщил в Facebook председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"26 человек сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Но это еще не победа. Коронавирус, к сожалению, продолжает уносить жизни буковинцев. За этот день пять человек умерли", – говорится в сообщении.

COVID-19 в Украине

Осачук добавил, что также Лабораторный центр исследовал 150 новых образцов. Всего в области зарегистрировано 2713 больных коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине лидерами антирейтинга по заболеваемости коронавирусом являются Киев, а также Черновицкая и Ивано-Франковская области.

Всего в мире COVID-19 заразились свыше 4,8 млн человек.