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18 мая • обновлено в 12:02
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Коронавирус нанес новый удар по Буковине: много умерших за день

36.1т
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В Черновицкой области в воскресенье, 17 мая, от коронавируса COVID-19 умерли пять человек.

Всего за сутки было зафиксировано 19 новых случаев заражения, сообщил в Facebook председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"26 человек сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Но это еще не победа. Коронавирус, к сожалению, продолжает уносить жизни буковинцев. За этот день пять человек умерли", – говорится в сообщении.

COVID-19 в Украине

COVID-19 в Украине

Осачук добавил, что также Лабораторный центр исследовал 150 новых образцов. Всего в области зарегистрировано 2713 больных коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине лидерами антирейтинга по заболеваемости коронавирусом являются Киев, а также Черновицкая и Ивано-Франковская области.

Всего в мире COVID-19 заразились свыше 4,8 млн человек.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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    Подтвержденные случаи:18 616.

    Вылечились: 5276. Умерли: 535.

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