Главная Новости
6 апреля • обновлено в 06:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В эпицентре коронавируса в Украине впервые нет новых заражений

3.8т
Читать материал на украинском

По состоянию на вечер воскресенья, 5 апреля, в Тернопольской области, где коронавирусом заразились уже 160 человек, не обнаружено новых случаев заболевания.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Все тихо и в Монастырисском районе, где более 100 человек настигла болезнь. Об этом сообщил в Facebook Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

За время пандемии в области зафиксировано две смерти от COVID-19: скончались 68-летний житель Монастырисского района и один человек с Козовского района.

В эпицентре коронавируса в Украине впервые нет новых заражений

В эпицентре коронавируса в Украине впервые нет новых заражений

vesti.ua

Где на Тернопольщине есть больные коронавирусом

106 – жители Монастырского района

18 – жители Залещицкого района

13 – жители Козовского района

8 – жители города Тернополя

7 – жители Кременецкого района

3 – жители Бучацкого района

3 – жители Подгаецкого района

1 – житель Тернопольского района

1 – житель Бережанского района

Тернопольская область – среди лидеров по количеству зараженных коронавирусом. Она занимает третье место в Украине после Киева (225 случаев) и Черновицкой области (220).

Ранее OBOZREVATEL писал, что Монастыриск может стать "украинским Уханем" из-за резкой вспышки коронавируса и катастрофической ситуации с медициной.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
короче понятно. Грошей на тесты не хватило.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Тестов не завезли, вот и нет заражений
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Хорошая новость))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги