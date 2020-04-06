По состоянию на вечер воскресенья, 5 апреля, в Тернопольской области, где коронавирусом заразились уже 160 человек, не обнаружено новых случаев заболевания.

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Все тихо и в Монастырисском районе, где более 100 человек настигла болезнь. Об этом сообщил в Facebook Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

За время пандемии в области зафиксировано две смерти от COVID-19: скончались 68-летний житель Монастырисского района и один человек с Козовского района.

В эпицентре коронавируса в Украине впервые нет новых заражений vesti.ua

Где на Тернопольщине есть больные коронавирусом

106 – жители Монастырского района

18 – жители Залещицкого района

13 – жители Козовского района

8 – жители города Тернополя

7 – жители Кременецкого района

3 – жители Бучацкого района

3 – жители Подгаецкого района

1 – житель Тернопольского района

1 – житель Бережанского района

Тернопольская область – среди лидеров по количеству зараженных коронавирусом. Она занимает третье место в Украине после Киева (225 случаев) и Черновицкой области (220).

Ранее OBOZREVATEL писал, что Монастыриск может стать "украинским Уханем" из-за резкой вспышки коронавируса и катастрофической ситуации с медициной.

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