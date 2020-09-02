Коронавирус на работе: Степанов рассказал, кого отпустят на самоизоляцию. Фото: пресс-служба Кабмина

Работодатели в Украине не имеют права отказывать работникам с симптомами коронавируса пойти на саомоизоляцию.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по противодействию распространению COVID-19 в Украине 2 сентября. По его словам, решение о самоизоляции принимает эпидемиолог и семейный врач (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

"Решения принимаются в соответствии с утвержденным в Минздраве стандартом лечения коронавирусной болезни COVID-19. Человеку, который идет на самоизоляцию, семейный врач должен выписать больничный. Самоизоляция происходит в течение 14 дней. Никаких обязательств ехать в частную лабораторию и делать тест на собственные средства нет", – отметил Степанов.

Министр подчеркнул, что государство обязано бесплатно тестировать всех, кто имеет симптомы коронавируса. Также при определенных условиях это контактные лица.

"Работодатель, который требует это делать, не имеет на это права", – подытожил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, симптомы, присущие коронавирусу, являются основанием для открытия больничного в Украине. Если они есть, то врач не должен ждать результатов ПЦР-тестирования.

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