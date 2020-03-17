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17 марта • обновлено в 11:20
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Коронавирус на Донбассе: медик пояснил, кто в зоне риска

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Экс-начальник медицинского управления МЧС Украины Вадим Гринько заявил, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей могут представлять угрозу для подконтрольной правительству территории Украины с точки зрения опасности распространения коронавируса COVID-19.

"С точки зрения своего опыта я могу совершенно однозначно сказать, что это достаточно большая угроза, поскольку есть возможность миграции населения и распространения вируса", – заявил он OBOZREVATEL.

По словам эксперта, "полностью закрыть территорию нереально и невозможно, приграничные, прифронтовые контакты все равно сохраняются". Учитывая это, а также тот факт, что "скорость передачи достаточно высокая", Гринько пришел к выводу, что "всё это достаточно опасно".

"ДНР", коронавирус, коллаж

"ДНР", коронавирус, коллаж

По оценкам эксперта, наибольшую угрозу эта ситуация представляет "для украинских пограничников, для тех, кто несет службу на КПВВ".

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Российско-украинский конфликт Коронавирус Эксклюзив
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса вирус
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