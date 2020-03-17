Коронавирус на Донбассе: медик пояснил, кто в зоне риска

Экс-начальник медицинского управления МЧС Украины Вадим Гринько заявил, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей могут представлять угрозу для подконтрольной правительству территории Украины с точки зрения опасности распространения коронавируса COVID-19.

"С точки зрения своего опыта я могу совершенно однозначно сказать, что это достаточно большая угроза, поскольку есть возможность миграции населения и распространения вируса", – заявил он OBOZREVATEL.

По словам эксперта, "полностью закрыть территорию нереально и невозможно, приграничные, прифронтовые контакты все равно сохраняются". Учитывая это, а также тот факт, что "скорость передачи достаточно высокая", Гринько пришел к выводу, что "всё это достаточно опасно".

"ДНР", коронавирус, коллаж

По оценкам эксперта, наибольшую угрозу эта ситуация представляет "для украинских пограничников, для тех, кто несет службу на КПВВ".

Как писал OBOZREVATEL:

Российские террористы "ДНР" устроили очередную пропагандистскую массовую акцию с привлечением детей во временно оккупированном Донецке. Таким образом организаторами мероприятия были проигнорированы рекомендации, связанные с пандемией коронавируса в мире.

17 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла законопроект, нацеленный на противодействие коронавирусу COVID-19.

По состоянию на 17 марта в Украине зафиксировано 7 случаев заражения коронавирусом.

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