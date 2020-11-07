На Черкасщине пациенты массово врут скорым о COVID-19

На Черкасщине COVID-19 массово болеют работники скорой, в частности, из-за того, что пациенты скрывают свои симптомы, когда вызывают медицинскую помощь.

Об этом сообщается в материале "24 канала". Так, в одном из таких случаев женщина вызвала скорую из-за боли в животе, а не из-за новой инфекции. Она сказала, что не лежала в больнице и не контактировала с больными. Уже на месте оказалось, что у нее подтвержденный коронавирус.

По словам диспетчера Валентины Тищенко, пациенты хитрят, когда общаются со скорой. "Мы это понимаем, потому что они хотят, чтобы только выехала бригада скорой помощи", – отметила она.

По словам медиков, некоторые пациенты проявляют агрессию, ведут себя грубо, не хотят надевать маски.

Например, фельдшера Людмилу Касьян инфицированный коронавирусом пациент со своим братом заблокировали в квартире. Они не слышали объяснений медика, требовали только госпитализации.

"Начали говорить, чтобы занижали показатели, чтобы транспортировали. Я отказалась, брат начал стучать кулаками в стену. Мне пришлось нажать кнопку SOS", – вспомнила она.

Есть и такие пациенты, которые, наоборот, преувеличивают свои симптомы. Тогда врачи тратят время только на то, чтобы констатировать насморк или температуру.

"Это отнимает время, а другие пациенты именно сейчас ждут, потому что я должна проводить какой-то разговор", – рассказала фельдшер Елена Гладкая.

Медики пояснили, что пациент с коронавирусом должен обращаться прежде всего к семейному врачу. Но из-за того, что не все медики добросовестны и выезжают на вызов, люди в панике вызывают скорую.

"Все патологии, связанные с температурами, с COVID-19, – это семейная медицина. Температура 37,4 – это не скорая. Вы перегружаете нашу работу этими вызовами", – отметил директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Фесун.

Журналисты добавили, что в Черкасской области каждая вторая бригада скорой была на самоизоляции. Из 1300 работников – 130 переболели COVID-19, некоторые даже по два раза.

Напомним:

На утро 7 ноября в Украине официально подтверждены 450 934 случая коронавирусной инфекции. Из них 10 746 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

В Киеве зафиксировали 43 229 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 854 жителей столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что пациенты, больные коронавирусом, могут быть выписаны из медучреждения без негативного теста на COVID-19. По его словам,если нет признаков активной фазы инфекции, человека можно отпускать домой на самоизоляцию.