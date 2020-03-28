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28 марта • обновлено в 17:19
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Коронавирус на Буковине: состояние еще трех человек резко ухудшилось

2.9т
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В Черновицкой области состояние трех новых пациентов с коронавирусом резко ухудшилось.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА. По состоянию на 15:00 28 марта "трое больных, у которых вчера был зафиксирован COVID-19, находятся в тяжелом состоянии".

Инфицированные сейчас на кислородной дотации, находятся в Глибоцкий центральной районной больнице, Черновицкой городской больнице №1 и областной клинической больнице.

Состояние остальных инфицированных буковинцев стабильное.

Накануне Минздрав подтвердил 47 пациентов с инфекцией и один летальный случай на Буковине.

Коронавирус на Буковине. Иллюстрация

Коронавирус на Буковине. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, официально в Украине состоянием на утро 28 марта подтвердили 311 случаев COVID-19. Черновицкая область по числу заболевших идет на втором месте после Киевской области.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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