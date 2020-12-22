Коронавирус мутирует гораздо медленнее сезонного гриппа – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус мутирует "гораздо медленнее", чем сезонный грипп. Даже несмотря на то, что новая мутация в Великобритании позволяет ему распространяться легче.

Отмечается, что сезонный грипп мутирует так часто, что ученым приходится ежегодно разрабатывать новые вакцины для вакцинации населения, пишет CNBC.

При этом все вирусы мутируют естественным образом, и большинство из них существенно не меняют способ распространения вируса или вызываемое им заболевание. Но значение мутации в Великобритании пока не известно.

"SARS-CoV-2 мутирует гораздо медленнее, чем грипп. И до сих пор, несмотря на то, что мы наблюдали ряд изменений и мутаций, ни одна из них не оказала существенного влияния ни на чувствительность вируса к какому-либо из используемых в настоящее время терапевтических средств, лекарств или вакцин, находящихся в стадии разработки, и можно надеяться, что так будет и дальше", – заявила на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Британии, может быть опасным для детей, поскольку они более восприимчивы к заражению ним.